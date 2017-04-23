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Мужчину расстреляли из травматического пистолета в чайхане на улице Юности. Видео 23.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Между двумя мужчинами произошёл конфликт, во время которого один из оппонентов несколько раз выстрелил в другого предположительно из травматического пистолета.

Инцидент произошёл около 5:50 утра в воскресенье, 23 апреля, в кафе-чайхане «Дюшес» на улице Юности. Прибывший на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и оказали потерпевшему первую помощь. Приехавшая следом «скорая» доставила раненого в больницу.

Сотрудники Росгвардии установили, что «между двумя посетителями кафе на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт», в ходе которого 27-летний мужчина дважды выстрелил из пистолета в грудь 32-летнего оппонента, сообщили Zelenograd.ru в ведомстве.

По информации Life.ru, пострадавший отмечал с друзьями день рождения. Когда собрались уходить, именинник вышел чуть раньше забрать из гардероба верхнюю одежду. Затем очевидцы слышали, как он с кем-то ссорится у выхода, а вскоре прозвучали выстрелы. Один из друзей именинника погнался за стрелком, но тот скрылся, отстреливаясь.

Как сообщили в Росгвардии, после инцидента подозреваемый действительно скрылся, но через несколько минут его задержали недалеко от места совершения преступления. В ходе личного досмотра росгвардейцы обнаружили и изъяли у него пистолет, который отправили на экспертизу.

Злоумышленника доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Телеканал опубликовал запись с камеры видеонаблюдения и как стрелка доставляют в отдел полиции.

Напомним, в феврале в Зеленограде произошёл другой инцидент со стрельбой. У клуба «Джанго» ранее неоднократно судимый житель Ярославской области открыл стрельбу из охотничьего обреза по припаркованным машинам, ранив при этом одну из посетительниц заведения. А в начале марта во 2-м микрорайоне ссора двух мужчин также закончилась стрельбой из травматического пистолета и ранением в бедро одного из оппонентов.

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Обсуждение
Майкл Маерс
23 апреля
"27-летний уроженец Республики Армении произвел два выстрела из пистолета в 32-летнего жителя Зеленограда."
Да задолбало это чурбаньё по всему любимому Зеленограду!Эти владельцы рынка и ярмарок (с охренеть какими ценами) тут уже совсем охренели!Они тут и в такси,и в магазинах,супермаркетах,офисах,на стройках новых (хреновых) домов и районов,на заправках,короче пол Зеленограда забили.
Lucky Angel
23 апреля
А полиция по таким вызовам не приезжает? Или ее включили в структуру гвардии?
Rescuer Kozlov
23 апреля
а мне интересно, почему в статье старательно замалчивают национальность преступника?
Майкл Маерс
24 апреля
Действительно когда эта новость появилась,было написано:"27-летний уроженец Республики Армении произвел два выстрела из пистолета в 32-летнего жителя Зеленограда.",но чуркинские родственники по ходу заплатили,чтобы переделали под:"«между двумя посетителями кафе на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт», в ходе которого 27-летний мужчина дважды выстрелил из пистолета в грудь 32-летнего оппонента".Я же говорил,что чурки пол Зеленограда забили,так они по ходу дела ещё и в новостях Зеленограда.
Евгений Евгений
24 апреля
Вы забыли наверно.
Уже давно есть рекомендация или даже закон, согласно которым нельзя упоминать происхождение стрелявших или режущих.
fred26 fred26
24 апреля
Потому что все и так знают кто у нас "гарячие парни, вах"
Мама Счастливая
24 апреля
Как можно отзываться о нации подвергшейся геноциду? Ай,вай,вай!
Человек с Земли
25 апреля
!Они тут и в такси,и в магазинах,супермаркетах,офисах,на стройках новых (хреновых) домов и районов,на заправках,короче пол Зеленограда забили.
Пока чиновники на этом греют руки так и будет !!!!
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