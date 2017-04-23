Между двумя мужчинами произошёл конфликт, во время которого один из оппонентов несколько раз выстрелил в другого предположительно из травматического пистолета.

Инцидент произошёл около 5:50 утра в воскресенье, 23 апреля, в кафе-чайхане «Дюшес» на улице Юности. Прибывший на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и оказали потерпевшему первую помощь. Приехавшая следом «скорая» доставила раненого в больницу.

Сотрудники Росгвардии установили, что «между двумя посетителями кафе на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт», в ходе которого 27-летний мужчина дважды выстрелил из пистолета в грудь 32-летнего оппонента, сообщили Zelenograd.ru в ведомстве.

По информации Life.ru, пострадавший отмечал с друзьями день рождения. Когда собрались уходить, именинник вышел чуть раньше забрать из гардероба верхнюю одежду. Затем очевидцы слышали, как он с кем-то ссорится у выхода, а вскоре прозвучали выстрелы. Один из друзей именинника погнался за стрелком, но тот скрылся, отстреливаясь.

Как сообщили в Росгвардии, после инцидента подозреваемый действительно скрылся, но через несколько минут его задержали недалеко от места совершения преступления. В ходе личного досмотра росгвардейцы обнаружили и изъяли у него пистолет, который отправили на экспертизу.

Злоумышленника доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Телеканал опубликовал запись с камеры видеонаблюдения и как стрелка доставляют в отдел полиции.