Между двумя мужчинами произошёл конфликт, во время которого один из оппонентов несколько раз выстрелил в другого предположительно из травматического пистолета.
Инцидент произошёл около 5:50 утра в воскресенье, 23 апреля, в кафе-чайхане «Дюшес» на улице Юности. Прибывший на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и оказали потерпевшему первую помощь. Приехавшая следом «скорая» доставила раненого в больницу.
Сотрудники Росгвардии установили, что «между двумя посетителями кафе на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт», в ходе которого 27-летний мужчина дважды выстрелил из пистолета в грудь 32-летнего оппонента, сообщили Zelenograd.ru в ведомстве.
По информации Life.ru, пострадавший отмечал с друзьями день рождения. Когда собрались уходить, именинник вышел чуть раньше забрать из гардероба верхнюю одежду. Затем очевидцы слышали, как он с кем-то ссорится у выхода, а вскоре прозвучали выстрелы. Один из друзей именинника погнался за стрелком, но тот скрылся, отстреливаясь.
Как сообщили в Росгвардии, после инцидента подозреваемый действительно скрылся, но через несколько минут его задержали недалеко от места совершения преступления. В ходе личного досмотра росгвардейцы обнаружили и изъяли у него пистолет, который отправили на экспертизу.
Злоумышленника доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Телеканал опубликовал запись с камеры видеонаблюдения и как стрелка доставляют в отдел полиции.
Напомним, в феврале в Зеленограде произошёл другой инцидент со стрельбой. У клуба «Джанго» ранее неоднократно судимый житель Ярославской области открыл стрельбу из охотничьего обреза по припаркованным машинам, ранив при этом одну из посетительниц заведения. А в начале марта во 2-м микрорайоне ссора двух мужчин также закончилась стрельбой из травматического пистолета и ранением в бедро одного из оппонентов.
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Да задолбало это чурбаньё по всему любимому Зеленограду!Эти владельцы рынка и ярмарок (с охренеть какими ценами) тут уже совсем охренели!Они тут и в такси,и в магазинах,супермаркетах,офисах,на стройках новых (хреновых) домов и районов,на заправках,короче пол Зеленограда забили.
Уже давно есть рекомендация или даже закон, согласно которым нельзя упоминать происхождение стрелявших или режущих.