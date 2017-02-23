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Нетрезвый мужчина устроил пожар в собственной квартире в 14 микрорайоне 23.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Пожар в корпусе 1418 произошёл в ночь на 23 февраля. Пострадал хозяин квартиры, ещё восьмерых человек спасли с верхних этажей.

Сообщение о пожаре поступило на пульт «01» в 2:16 ночи. Горела однокомнатная квартира в первом подъезде на одиннадцатом этаже 14-этажки, сообщили Zelenograd.ru в МЧС. Через четыре минуты огнеборцы были уже на месте. В ходе разведки спасатели обнаружили хозяина квартиры. С признаками отравления угарным газом 32-летнего зеленоградца отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Из зоны задымления, в которой оказались несколько квартир этажами выше, эвакуировали восьмерых человек. Медицинская помощь им не потребовалась.

Люди выходили на улицу с детьми и животными, а погорелец спасался от огня, стоя на кровле балкона квартиры, расположенной ниже.

«Он удерживался на крыше балкона 10-го этажа, который находится под его кухней, — рассказала Zelenograd.ru очевидец происшествия, живущая в том же подъезде. — Он был за окном своей кухни на улице, удерживаясь за оконный карниз (в его кухне нет балкона, только в гостиной). Сначала его хотели по лестнице пожарной забрать, но в итоге вскрыли дверь и забрали через квартиру».

У спасателей ушло около пяти минут, чтобы взрезать входную дверь и проникнуть в горящую квартиру. Огонь охвативший прихожую, кухню и частично комнату, потушили в 2:47. Выгорело около 30 «квадратов». В ликвидации пожара приняли участие 28 человек, прибывших на восьми машинах.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём хозяина квартиры в состоянии алкогольного опьянения.

Это второй крупный пожар в корпусе 1418 за четыре с небольшим года. Предыдущий произошёл в ноябре 2012-го на первом этаже дома. Хозяин сгоревшей квартиры в момент ЧП также был сильно нетрезв.

В феврале 2017 года 14 микрорайон несколько раз попадал в сводку происшествий. Так, 4 февраля в корпусе 1412 от множественных ударов гирей по голове погиб мужчина во время конфликта с будущим зятем. Несчастный случай произошёл 9 февраля в корпусе 1414: местный житель сорвался с балкона девятого этажа. 19 февраля мужчина, оскорблённый тем, что охрана клуба «Джанго» не впустила его внутрь, открыл стрельбу из охотничьего обреза по припаркованным у заведения автомобилям и ранил одну из посетительниц. Позже выяснилось, что за стрелком числится несколько судимостей.

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Обсуждение
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58 минут назад
"Взрезать" квартиру.. ето что за слово такое
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