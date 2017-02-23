Люди выходили на улицу с детьми и животными, а погорелец спасался от огня, стоя на кровле балкона квартиры, расположенной ниже.

«Он удерживался на крыше балкона 10-го этажа, который находится под его кухней, — рассказала Zelenograd.ru очевидец происшествия, живущая в том же подъезде. — Он был за окном своей кухни на улице, удерживаясь за оконный карниз (в его кухне нет балкона, только в гостиной). Сначала его хотели по лестнице пожарной забрать, но в итоге вскрыли дверь и забрали через квартиру».

У спасателей ушло около пяти минут, чтобы взрезать входную дверь и проникнуть в горящую квартиру. Огонь охвативший прихожую, кухню и частично комнату, потушили в 2:47. Выгорело около 30 «квадратов». В ликвидации пожара приняли участие 28 человек, прибывших на восьми машинах.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём хозяина квартиры в состоянии алкогольного опьянения.

Это второй крупный пожар в корпусе 1418 за четыре с небольшим года. Предыдущий произошёл в ноябре 2012-го на первом этаже дома. Хозяин сгоревшей квартиры в момент ЧП также был сильно нетрезв.

В феврале 2017 года 14 микрорайон несколько раз попадал в сводку происшествий. Так, 4 февраля в корпусе 1412 от множественных ударов гирей по голове погиб мужчина во время конфликта с будущим зятем. Несчастный случай произошёл 9 февраля в корпусе 1414: местный житель сорвался с балкона девятого этажа. 19 февраля мужчина, оскорблённый тем, что охрана клуба «Джанго» не впустила его внутрь, открыл стрельбу из охотничьего обреза по припаркованным у заведения автомобилям и ранил одну из посетительниц. Позже выяснилось, что за стрелком числится несколько судимостей.