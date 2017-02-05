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В Зеленограде жених убил отца невесты гирей 05.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Тело 61-летнего мужчины с закрытой травмой головы нашли в одной из зеленоградских квартир вечером в субботу, 4 февраля.

Ранее ряд СМИ сообщил, что погибший во время тренировки уронил себе на лицо гирю, получив таким образом травму, не совместимую с жизнью. Однако выяснилось, что мужчину убили.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и доставили в органы для проверки на причастность к совершённому преступлению. Как установил следственный комитет, перед убийством задержанный распивал в квартире с жертвой спиртные напитки.

По предварительной версии, в какой-то момент застольная беседа переросла в ссору, и подозреваемый несколько раз ударил оппонента гирей. По информации Life, предполагаемый убийца — 28-летний жених дочери погибшего.

Жители дома услышали крики и вызвали полицию. Во дворе того же дома сотрудники Росгвардии задержали мужчину с окровавленными руками, в квартире которого и нашли тело, пишет РЕН ТВ. Есть информация, что инцидент произошёл в 14-м микрорайоне.

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