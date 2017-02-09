Мужчина сорвался с балкона одной из квартир корпуса 1414 и разбился насмерть.
По словам очевидца происшествия, человек упал с 9-го этажа. Как рассказали Zelenograd.ru, перед трагическим падением он занимался кондиционером. Вероятно, ремонтировал.
В столичном главке УВД изданию подтвердили, что 9 февраля около 16 часов возле жилого дома в 14-м микрорайоне полиция обнаружила труп мужчины с травмами, характерными для падения с высоты. Смерть констатировали врачи «скорой». После этого тело погибшего, накрытое чёрным полиэтиленом, пролежало у дома ещё несколько часов — минимум до восьми вечера, рассказывают очевидцы.
Всего за несколько дней до несчастного случая, 4 февраля, в соседнем доме произошла другая трагедия. 28-летний зеленоградец убил отца своей невесты гирей.
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