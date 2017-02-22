После доклада мэра Москвы Сергея Собянина о количестве ветхого и некомфортного жилья президент Владимир Путин порекомендовал снести всех хрущевки и дать их жителям нормальные квартиры. Зеленоградские пятиэтажки в 9 и 18 микрорайонах, на Заводской и Гоголя могут попасть в новую программу сноса и расселения за счет города.
Собянин доложил, как идет снос хрущевок 1950-1960-х годов постройки. Эту программу с расселением жителей в новые дома правительство Москвы утвердило еще в 1999 году, под снос пошли почти две тысячи пятиэтажных дома. В Зеленограде такие хрущевки снесли еще в 2010 году, но в трех московских округах они еще остались.
Собянин отметил, что в столице остается еще немало некомфортного жилья, «по большому счету, ветхого». Город собирает деньги за капремонт с жителей этих домов, но, по словам мэра, ремонт практически невозможен. Дома в плачевном состоянии: балконы провисли и их можно только срезать, «никак не отремонтируешь». Центральное отопление вмонтировано в стены домов, и для ремонта труб надо выломать все стены либо разместить отопление внутри жилых помещений, что уменьшит и так небольшое пространство. Канализация вмонтирована в стены между квартирами. Чтобы ее отремонтировать, надо снести перегородки между квартирами или вынести стояк. В таких пятиэтажках маленькие подвалы, чтобы их отремонтировать, надо вскрыть полы на первых этажах. На фасадах разошлись швы, стыки — в общем, «печальное зрелище», констатировал мэр.
Речь идет о домах серий I-510, I-511, I-515, II-07, I-335, I-447 и их аналогах. К таковым в Зеленограде корпуса 925, 926, 927, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, пятиэтажки на улице Гоголя и Заводской. А вот пятиэтажки на Советской улице построены по индивидуальному проекту и пока не попадают ни под действующую, ни под планируемую программу сноса.
По словам градоначальника, полный снос «хрущевок» потребует значительных ресурсов. «Когда проводили снос первой серии этих пятиэтажек, по масштабу он гораздо меньший, требовались просто неимоверные усилия, — сказал Собянин. — Многие инвесторы, которые подвизались, просто разорились на этих проектах». Но сегодня бюджет Москвы «достаточно устойчивый». Проблема в другом — по действующим градостроительным и жилищным кодексам, город не может снести такое жилье ни как аварийное, ни как ветхое. И капремонт тоже невозможен.
«Необходимо изменить ряд норм, регулирующих градостроительные технические нормы», сказал мэр и попросил президента РФ оказать содействие в изменении нормативной базы. «Давайте сделаем это, — согласился Владимир Путин, — но исходим из того, и я ожидаю именно такой организации работы, при которой все, что мы делаем, идет на пользу людям, улучшает их жизнь. А здесь возникают вопросы, связанные с расселением, с районами будущего места жительства. Нужно сделать так, чтобы это все людей устраивало».
Сегодня Собянин распорядился подготовить первые площадки под строительство новых домов под новую программу сноса хрущевок.
- Все лечение -10%
-
Комплексная чистка
всего за 3300 р .
- До конца марта
-
Каждый вторник
и четверг
- "МЕДКОМИССИЯ"
-
+7(499)210-03-00
+7(499)717-87-54
- До 25 февраля
-
Позвоночник 9000 р
Мозг+артерии 4300 р.
Учитывая, как достопочтенный оленевод оптимизировал всё, до чего смог дотянуться, лужковская точечная застройка ещё покажется нам всем верхом изящества.