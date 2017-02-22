Собянин доложил, как идет снос хрущевок 1950-1960-х годов постройки. Эту программу с расселением жителей в новые дома правительство Москвы утвердило еще в 1999 году, под снос пошли почти две тысячи пятиэтажных дома. В Зеленограде такие хрущевки снесли еще в 2010 году, но в трех московских округах они еще остались.

Собянин отметил, что в столице остается еще немало некомфортного жилья, «по большому счету, ветхого». Город собирает деньги за капремонт с жителей этих домов, но, по словам мэра, ремонт практически невозможен. Дома в плачевном состоянии: балконы провисли и их можно только срезать, «никак не отремонтируешь». Центральное отопление вмонтировано в стены домов, и для ремонта труб надо выломать все стены либо разместить отопление внутри жилых помещений, что уменьшит и так небольшое пространство. Канализация вмонтирована в стены между квартирами. Чтобы ее отремонтировать, надо снести перегородки между квартирами или вынести стояк. В таких пятиэтажках маленькие подвалы, чтобы их отремонтировать, надо вскрыть полы на первых этажах. На фасадах разошлись швы, стыки — в общем, «печальное зрелище», констатировал мэр.



Речь идет о домах серий I-510, I-511, I-515, II-07, I-335, I-447 и их аналогах. К таковым в Зеленограде корпуса 925, 926, 927, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, пятиэтажки на улице Гоголя и Заводской. А вот пятиэтажки на Советской улице построены по индивидуальному проекту и пока не попадают ни под действующую, ни под планируемую программу сноса.