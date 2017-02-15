16 февраля в 19:00 инициативная группа соберется возле пустого здания — корпус 1634 строение 2, — на месте которого собираются строить жилой дом. Собравшиеся соберут подписи под петицией, адресованной правительству Москвы.
«В ходе акции будут намечены дальнейшие действия по предотвращения уплотнительной застройки», — сообщил Zelenograd.ru представитель инициативной группы, житель 16 микрорайона Александр Редин. Народный сход согласован с префектурой, мероприятие рассчитано на час.
В четверг как раз завершаются публичные слушания проекта строительства этого дома на месте давно пустующего дома. На прошедшем 9 февраля собрании часть присутствующих выступила против стройки — люди недовольны будущим соседством из-за близости школ и появления новых машин.
Рядом с будущей застройкой расположены также спорткомплекс «Рекорд», одноименная гостиница, православный храм и бульвар. К бульвару примыкает территория, выделенная под строительство еще одного храма во имя Архистратига Михаила. Его возведение формально началось этим летом, а фактически там ничего не происходит.
В 16 микрорайоне также собираются строить детский сад, между корпусами 1614 и 1601. Хотя в микрорайоне уже работают четыре детсада. Против этих планов выступают местные жители — свои протесты они заявили на публичных слушаниях проекта новых правил землепользования и застройки.
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