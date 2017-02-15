Рядом с будущей застройкой расположены также спорткомплекс «Рекорд», одноименная гостиница, православный храм и бульвар. К бульвару примыкает территория, выделенная под строительство еще одного храма во имя Архистратига Михаила. Его возведение формально началось этим летом, а фактически там ничего не происходит.

В 16 микрорайоне также собираются строить детский сад, между корпусами 1614 и 1601. Хотя в микрорайоне уже работают четыре детсада. Против этих планов выступают местные жители — свои протесты они заявили на публичных слушаниях проекта новых правил землепользования и застройки.