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Житель 16 микрорайона собирает народный сход против строительства дома 15.02.2017 ZELENOGRAD.RU

16 февраля в 19:00 инициативная группа соберется возле пустого здания — корпус 1634 строение 2, — на месте которого собираются строить жилой дом. Собравшиеся соберут подписи под петицией, адресованной правительству Москвы.

«В ходе акции будут намечены дальнейшие действия по предотвращения уплотнительной застройки», — сообщил Zelenograd.ru представитель инициативной группы, житель 16 микрорайона Александр Редин. Народный сход согласован с префектурой, мероприятие рассчитано на час.

В четверг как раз завершаются публичные слушания проекта строительства этого дома на месте давно пустующего дома. На прошедшем 9 февраля собрании часть присутствующих выступила против стройки — люди недовольны будущим соседством из-за близости школ и появления новых машин.

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Рядом с будущей застройкой расположены также спорткомплекс «Рекорд», одноименная гостиница, православный храм и бульвар. К бульвару примыкает территория, выделенная под строительство еще одного храма во имя Архистратига Михаила. Его возведение формально началось этим летом, а фактически там ничего не происходит.

В 16 микрорайоне также собираются строить детский сад, между корпусами 1614 и 1601. Хотя в микрорайоне уже работают четыре детсада. Против этих планов выступают местные жители — свои протесты они заявили на публичных слушаниях проекта новых правил землепользования и застройки.

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