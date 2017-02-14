Почему протестуют

Проект 4-этажного жилого дома на месте кирпичной постройки — корпус 1634, строение 2 — обсудили в управе района Крюково. На публичные слушания пришли около 80 человек, зал управы не смог вместить всех желающих. Протесты начались сразу же. Первый аргумент против — рядом школы, единственная дорога проходит мимо них, а она и так забита машинами. Второй — сколько можно строить жильё.

Вместо дома участники слушаний предлагали построить бассейн, большую детскую площадку, поставить шатер с кортом внутри, чтобы играть в большой теннис. В ответ прозвучало предложение выкупить у собственника участок и землю — это посоветовал протестующим депутат муниципального собрания Виктор Копцев.

В доме запланировано 10 наземных парковочных мест и 12-14 подземных. «Я не вижу какого-то ухудшения дорожной обстановки в связи со строительством дома, — рассказал Zelenograd.ru представитель АНО СВЦ „Комплекс Рекорд“ (это заказчик строительства) Сергей Константинов. — Да, родители подвозят к школе детей. Недавно ко мне обратилась группа родителей с просьбой, чтобы мы не закрывали свою территорию возле гостиницы „Рекорд“, потому что им удобно оставить там машины. Мы пошли навстречу, у нас открыты калитки и ворота». Машиноместа в подземном гараже планируют предлагать покупателям одновременно с квартирой. На первом этаже дома владелец обещает открыть детское кафе, а возможно и детский досуговый центр.

Некоторые жители усомнились, что дом вообще строится законно, требовали доказательных документов. Что же касается предложения выкупить у владельца участок, то в данном случае объектом сделки может быть только дом. Почему, читайте ниже.