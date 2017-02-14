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Жители 16 микрорайона выступили против строительства нового дома. Владелец участка объясняет, почему они не правы 14.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Группа жителей устроила скандал на собрании участников публичных слушаниях — люди недовольны будущим соседством из-за близости школы и новых машин. Заказчика стройки обвинили в незаконном использовании земли. Zelenograd.ru разбирался в истории вопроса, кому принадлежит здание, и почему на участке нельзя построить что-то другое.

Использовать участок можно только для строительства дома, уверяет собственник
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Почему протестуют

Проект 4-этажного жилого дома на месте кирпичной постройки — корпус 1634, строение 2 — обсудили в управе района Крюково. На публичные слушания пришли около 80 человек, зал управы не смог вместить всех желающих. Протесты начались сразу же. Первый аргумент против — рядом школы, единственная дорога проходит мимо них, а она и так забита машинами. Второй — сколько можно строить жильё.

Вместо дома участники слушаний предлагали построить бассейн, большую детскую площадку, поставить шатер с кортом внутри, чтобы играть в большой теннис. В ответ прозвучало предложение выкупить у собственника участок и землю — это посоветовал протестующим депутат муниципального собрания Виктор Копцев.

В доме запланировано 10 наземных парковочных мест и 12-14 подземных. «Я не вижу какого-то ухудшения дорожной обстановки в связи со строительством дома, — рассказал Zelenograd.ru представитель АНО СВЦ „Комплекс Рекорд“ (это заказчик строительства) Сергей Константинов. — Да, родители подвозят к школе детей. Недавно ко мне обратилась группа родителей с просьбой, чтобы мы не закрывали свою территорию возле гостиницы „Рекорд“, потому что им удобно оставить там машины. Мы пошли навстречу, у нас открыты калитки и ворота». Машиноместа в подземном гараже планируют предлагать покупателям одновременно с квартирой. На первом этаже дома владелец обещает открыть детское кафе, а возможно и детский досуговый центр.

Некоторые жители усомнились, что дом вообще строится законно, требовали доказательных документов. Что же касается предложения выкупить у владельца участок, то в данном случае объектом сделки может быть только дом. Почему, читайте ниже.

История вопроса: кому принадлежат земля и дом

С 1949 года участок в нынешнем 16 микрорайоне принадлежал Всесоюзному обществу глухих. Здесь размещался дом отдыха «Крюково» для членов этой организации. Тогда это был Солнечногорский район Московской области. В 1973 году на деньги профсоюзов общества был построен жилой дом с 22-мя служебными квартирами.

Инвалиды по слуху занимались и работали на специализированных производствах, чаще всего на учебно-производственных комбинатах. За счет взносов этих предприятий вело свою деятельность общество глухих. В его системе были организованы и спортивные занятия, учреждена Всероссийская спортивная федерация глухих. С распадом СССР множество предприятий закрылось, прекратилось финансирование общества, в том числе спорт. Учрежденный союзом Российский спортивный союз глухих (РССГ) был уже на самофинансировании и избавлялся от непрофильных активов. С этой целью в 2002 году РССГ создал автономную некоммерческую организацию «Спортивно-восстановительный центр «Комплекс Рекорд», которой и передал два участка бывшего дома отдыха. Один из них, на котором сейчас стоит школа, организация безвозмездно передала городу. Раньше там находились гаражи, очистные сооружения, котельная дома отдыха.

Уставные цели у АНО оставались спортивные — тренировки, соревнования, рассказали в СВЦ «Комплекс Рекорд». Они были реализованы на базе спорткомплекса «Рекорд». А бывший жилой дом (корпус 1634, строение 2) передали на баланс организации лишь в 2006 году. Более трех лет длились суды, чтобы подтвердить право собственности на это здание. Суд, в частности, проверял, нет ли претензий третьих сторон, обременений и ограничений на единоличное право собственности. В 2010 году «Комплекс Рекорд» зарегистрировал это право. Участок же, на котором стоит дом, был в краткосрочной аренде, пока шли суды. Договор аренды ежегодно продлевался, чтобы обеспечить сохранность здания. В этот же момент вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса, согласно которому земля под многоквартирными жилыми домами (а именно таков статус кирпичной постройки) не может быть в аренде, а только в собственности (собственников дома). Поскольку единственным владельцем здания было АНО, земля под ним тоже его собственность. Точку в этом вопросе поставила градостроительно-земельная комиссия Москвы, одобрившая строительство нового жилого года на месте старого.

Почему нельзя снести старое здание и ничего не строить на этом месте?

Назначение участка, на котором оно стоит, — среднеэтажная жилая застройка. Поэтому иных вариантов, кроме как строить дом, сейчас нет. По той же причине владелец не может построить на этом месте бассейн, шатер или детскую площадку, как предлагали жители.

«Есть два варианта — реконструкция старого здания или строительство нового, — отметил Сергей Константинов. — Реконструкцию мы сочли нецелесообразной и нерентабельной. Здание стоит в низине, подвал заполнен водой. Проще возвести новое здание, даже с учетом сноса». Представитель СВЦ «Комплекс Рекорд» подчеркнул, что готов показать подтверждающие право собственности документы всем желающим.

Сколько «за» и «против» строительства

Одобрят проект или нет, решится по итогам публичных слушаний проекта. До 16 февраля можно передать свои замечания и предложения по проекту в градостроительно-земельную комиссию: 8(495)957-91-57; 8 (495) 957-98-48, 8(499)717-88-1, zelao-gradstroy@mos.ru. Почтовый адрес: 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект, дом 1.

На собрании один из участников слушаний, житель корпуса 1639, сообщил, что у него с собой коллективное заявление против строительства с 70-ю подписями. На это не представившийся мужчина сказал, что у него с собой бумага с 80-ю голосами «за». Так что мало не покажется.

Накануне слушаний жители корпуса начали собирать подписи против строительства дома, а депутат Копцев предложил владельцу здания подумать над расширением местного проезда.

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Обсуждение
Лев Никифоров
Вчера, 11:13
НИМБИ («Not In My Back Yard» — не на моём заднем дворе) в действии.
Что плохого в малоэтажной застройке? Да и тем более, сейчас там заброшенное место, которое никак не используется.
.j
Вчера, 11:41
Отличная плавная схема утекания гос. имущества )) "избавлялся от непрофильных активов", а в итоге кто-то получил неплохой кусочек.
.j
Вчера, 11:44
Почему-то повсюду земли, доселе предназначенные для лесов, земледелия, малоэтажной, частной застройки - можно перевести в категорию многоэтажной городской застройки, но обратно - ну никак нельзя.. был дом, что ж делать, придется снова дом строить.
? - я чото п
Вчера, 12:31
да норм дом. наверняка там поселится какой-нибудь депутат с семьёй.)
Max Petrov
Вчера, 15:10
В ответ прозвучало предложение выкупить у собственника участок и землю — это посоветовал протестующим депутат муниципального собрания Виктор Копцев.
Навыбирают же! Никакого стыда и совести ведь надо же досрочно прекращать его полномочия? Ладно сидите телефоны тычьте - не хотите в интересах граждан - хоть не мешайте- нет и тут- юморист!(( Пора-пора разгонять нечисть эту!
В доме запланировано 10 наземных парковочных мест
За счет парка разумеется?
Недавно ко мне обратилась группа родителей с просьбой, чтобы мы не закрывали свою территорию возле гостиницы „Рекорд“, потому что им удобно оставить там машины.
Закрывайте - нам не нужно одолжений! Хорошо бы еще документы на эту парковку увидеть.
Поскольку единственным владельцем здания было АНО, земля под ним тоже его собственность.
Может юристы пояснят как это была-была аренда и опа- собственность? Налоги уплачены за землю?
На это не представившийся мужчина сказал, что у него с собой бумага с 80-ю голосами «за». Так что мало не покажется.
В нашем городе так всегда. Честно и беспристрастно...

Я вот только не пойму - это наследие общества глухих - АНО - оно же автономное некоммерческое общество - это какие услуги она этой постройкой окажет? Спортивные, медицинские??? Оно вообще может дом заказать? Отчуждать оно его как станет? Прибыль куда денет? Тут же чистая коммерческая деятельность - разве это можно АНО? Не должно ли оно отгрохав дом начать в этом доме ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ КОТОРЫЕ ЖИТЕЛИ ОТ НИХ И ЖДУТ!!!!!! С хрена ли продажа???

За 20м пустые поля - строй что хошь - не надо выпячивать эту элиту в центр парка - вот мол мы какие богатые строим где хоти и что хотим? - хотите бедных людей мокнуть мордой в дерьмо??? Да Вам понятно оно на нас пофиг - и говорить бестолку...
Сергей Прутков
Вчера, 16:07
Горка такая удобная для маленьких детишек... жаль, но мы живём в царском государстве, так что бояре сказали быть дому, значит быть, попыхтели и идём искать новую пологую горку.
Андрей Л*****
Вчера, 22:47
Ладно сидите телефоны тычьте - не хотите в интересах граждан - хоть не мешайте- нет и тут- юморист!(( Пора-пора разгонять нечисть эту!
Какое отношение интересы граждан имеют к частной собственности? Если интересы ваших соседов по садовому товариществу будут мешать вашим интересам вы первый вопить начнете и будете правы.
За счет парка разумеется?
Если бы потрудились изучить документацию, то заметили бы, что нет, граница парка - красная линия и она никоим образом не затрагивается. Пастернака вы не читали, но осуждаете.
Закрывайте - нам не нужно одолжений! Хорошо бы еще документы на эту парковку увидеть.
Сказал безлошадный житель )
Не должно ли оно отгрохав дом начать в этом доме ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ КОТОРЫЕ ЖИТЕЛИ ОТ НИХ И ЖДУТ!!!!!!
Детское кафе там будет, максимум, в чем можно выйти за рамки ГПЗУ.
За 20м пустые поля - строй что хошь - не надо выпячивать эту элиту в центр парка - вот мол мы какие богатые строим где хоти и что хотим? - хотите бедных людей мокнуть мордой в дерьмо??? Да Вам понятно оно на нас пофиг - и говорить бестолку...
Их под застройку не отдавали, строить нельзя, самостроем будет.
Горка такая удобная для маленьких детишек...
Да и руины для педофилов и насильников ничего так. Вот же сволочи, и детей обидели, и преступников.
Max Petrov
2 минуты назад
Какое отношение интересы граждан имеют к частной собственности?
Для начала зачем на слушаниях депутаты? Они же по протоколу уже согласны должны быть раз до слушаний дотянули! Советы - нехошь дом - покупай землю обычно раздают алкаши соседи - заламывая цену в 10 раз. Слишком дофига советчиков от застройщика в роследнее время. Раз собственность частная тогда зачем слушания? А раз есть слушания - извольте узнать что от проекта не в восторге!
Если бы потрудились изучить документацию, то заметили бы,
Если бы компетентные органы нормально занимались свим делом - возможно и слушаний бы не понадобилось! Никто не хочет разматывать цепь от земля в аренде обществу глухих до элитного жилья для богатых в центре парка. Это как с трансформаторной будкой в 5ом- как выкупил ее предприниматель? Хотели проверять но дело заглохло - либо поленились искать - либо хозяин откатил - ну Выж вроде говорили что в темах!
Сказал безлошадный житель
а что безлошадным разве нельзя высказываться? Мне на такие одолжения плевать - я собственника не просил - пускай обносит забором с колючкой! Он сегодня разрешил - а завтра передумал. К застройке это каким боком?
Детское кафе там будет, максимум, в чем можно выйти за рамки ГПЗУ.
ничего там не будет - кафе закрываются через одно - там же а рекорде недавно деревяшка закрылась.
Их под застройку не отдавали, строить нельзя, самостроем будет.
там еще прощще - жителей почти нет - протащут скоро - не сомневайтесь!
Я таки не понимаю а зачем они эти слушания такие вот нужны? Результат всегда известен заранее какие то люди в куртках, депутаты, молодая гвардия приходит, белки из москвы ведущими подрабатывают - зачем этот фейк?
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