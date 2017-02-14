Группа жителей устроила скандал на собрании участников публичных слушаниях — люди недовольны будущим соседством из-за близости школы и новых машин. Заказчика стройки обвинили в незаконном использовании земли. Zelenograd.ru разбирался в истории вопроса, кому принадлежит здание, и почему на участке нельзя построить что-то другое.
Проект 4-этажного жилого дома на месте кирпичной постройки — корпус 1634, строение 2 — обсудили в управе района Крюково. На публичные слушания пришли около 80 человек, зал управы не смог вместить всех желающих. Протесты начались сразу же. Первый аргумент против — рядом школы, единственная дорога проходит мимо них, а она и так забита машинами. Второй — сколько можно строить жильё.
Вместо дома участники слушаний предлагали построить бассейн, большую детскую площадку, поставить шатер с кортом внутри, чтобы играть в большой теннис. В ответ прозвучало предложение выкупить у собственника участок и землю — это посоветовал протестующим депутат муниципального собрания Виктор Копцев.
В доме запланировано 10 наземных парковочных мест и 12-14 подземных. «Я не вижу какого-то ухудшения дорожной обстановки в связи со строительством дома, — рассказал Zelenograd.ru представитель АНО СВЦ „Комплекс Рекорд“ (это заказчик строительства) Сергей Константинов. — Да, родители подвозят к школе детей. Недавно ко мне обратилась группа родителей с просьбой, чтобы мы не закрывали свою территорию возле гостиницы „Рекорд“, потому что им удобно оставить там машины. Мы пошли навстречу, у нас открыты калитки и ворота». Машиноместа в подземном гараже планируют предлагать покупателям одновременно с квартирой. На первом этаже дома владелец обещает открыть детское кафе, а возможно и детский досуговый центр.
Некоторые жители усомнились, что дом вообще строится законно, требовали доказательных документов. Что же касается предложения выкупить у владельца участок, то в данном случае объектом сделки может быть только дом. Почему, читайте ниже.
С 1949 года участок в нынешнем 16 микрорайоне принадлежал Всесоюзному обществу глухих. Здесь размещался дом отдыха «Крюково» для членов этой организации. Тогда это был Солнечногорский район Московской области. В 1973 году на деньги профсоюзов общества был построен жилой дом с 22-мя служебными квартирами.
Инвалиды по слуху занимались и работали на специализированных производствах, чаще всего на учебно-производственных комбинатах. За счет взносов этих предприятий вело свою деятельность общество глухих. В его системе были организованы и спортивные занятия, учреждена Всероссийская спортивная федерация глухих. С распадом СССР множество предприятий закрылось, прекратилось финансирование общества, в том числе спорт. Учрежденный союзом Российский спортивный союз глухих (РССГ) был уже на самофинансировании и избавлялся от непрофильных активов. С этой целью в 2002 году РССГ создал автономную некоммерческую организацию «Спортивно-восстановительный центр «Комплекс Рекорд», которой и передал два участка бывшего дома отдыха. Один из них, на котором сейчас стоит школа, организация безвозмездно передала городу. Раньше там находились гаражи, очистные сооружения, котельная дома отдыха.
Уставные цели у АНО оставались спортивные — тренировки, соревнования, рассказали в СВЦ «Комплекс Рекорд». Они были реализованы на базе спорткомплекса «Рекорд». А бывший жилой дом (корпус 1634, строение 2) передали на баланс организации лишь в 2006 году. Более трех лет длились суды, чтобы подтвердить право собственности на это здание. Суд, в частности, проверял, нет ли претензий третьих сторон, обременений и ограничений на единоличное право собственности. В 2010 году «Комплекс Рекорд» зарегистрировал это право. Участок же, на котором стоит дом, был в краткосрочной аренде, пока шли суды. Договор аренды ежегодно продлевался, чтобы обеспечить сохранность здания. В этот же момент вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса, согласно которому земля под многоквартирными жилыми домами (а именно таков статус кирпичной постройки) не может быть в аренде, а только в собственности (собственников дома). Поскольку единственным владельцем здания было АНО, земля под ним тоже его собственность. Точку в этом вопросе поставила градостроительно-земельная комиссия Москвы, одобрившая строительство нового жилого года на месте старого.
Назначение участка, на котором оно стоит, — среднеэтажная жилая застройка. Поэтому иных вариантов, кроме как строить дом, сейчас нет. По той же причине владелец не может построить на этом месте бассейн, шатер или детскую площадку, как предлагали жители.
«Есть два варианта — реконструкция старого здания или строительство нового, — отметил Сергей Константинов. — Реконструкцию мы сочли нецелесообразной и нерентабельной. Здание стоит в низине, подвал заполнен водой. Проще возвести новое здание, даже с учетом сноса». Представитель СВЦ «Комплекс Рекорд» подчеркнул, что готов показать подтверждающие право собственности документы всем желающим.
Одобрят проект или нет, решится по итогам публичных слушаний проекта. До 16 февраля можно передать свои замечания и предложения по проекту в градостроительно-земельную комиссию: 8(495)957-91-57; 8 (495) 957-98-48, 8(499)717-88-1, zelao-gradstroy@mos.ru. Почтовый адрес: 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект, дом 1.
На собрании один из участников слушаний, житель корпуса 1639, сообщил, что у него с собой коллективное заявление против строительства с 70-ю подписями. На это не представившийся мужчина сказал, что у него с собой бумага с 80-ю голосами «за». Так что мало не покажется.
Накануне слушаний жители корпуса начали собирать подписи против строительства дома, а депутат Копцев предложил владельцу здания подумать над расширением местного проезда.
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Что плохого в малоэтажной застройке? Да и тем более, сейчас там заброшенное место, которое никак не используется.
Я вот только не пойму - это наследие общества глухих - АНО - оно же автономное некоммерческое общество - это какие услуги она этой постройкой окажет? Спортивные, медицинские??? Оно вообще может дом заказать? Отчуждать оно его как станет? Прибыль куда денет? Тут же чистая коммерческая деятельность - разве это можно АНО? Не должно ли оно отгрохав дом начать в этом доме ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ КОТОРЫЕ ЖИТЕЛИ ОТ НИХ И ЖДУТ!!!!!! С хрена ли продажа???
За 20м пустые поля - строй что хошь - не надо выпячивать эту элиту в центр парка - вот мол мы какие богатые строим где хоти и что хотим? - хотите бедных людей мокнуть мордой в дерьмо??? Да Вам понятно оно на нас пофиг - и говорить бестолку...
Я таки не понимаю а зачем они эти слушания такие вот нужны? Результат всегда известен заранее какие то люди в куртках, депутаты, молодая гвардия приходит, белки из москвы ведущими подрабатывают - зачем этот фейк?