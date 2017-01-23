С 27 января начнётся общественное обсуждение новостройки — до 3 февраля проект можно увидеть на первом этаже управы в корпусе 1444 по будням с 8:00 до 17:00 (пятница — до 15:45). 9 февраля в 19:00 в управе состоится собрание участников обсуждения. В течение недели после собрания можно передать свои замечания и предложения по проекту в градостроительно-земельную комиссию: 8(495)957-91-57; 8 (495) 957-98-48, 8(499)717-88-1, zelao-gradstroy@mos.ru. Почтовый адрес: 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект, дом 1.

Почти половина участников опроса Zelenograd.ru не поддерживает строительство в 16 микрорайоне нового дома/ На этом месте сейчас стоит заброшенное и аварийное кирпичное здание, принадлежащее спортивно-восстановительному центру «Комплекс Рекорд» и зеленоградской федерации дзюдо. Проект подготовлен по заказу администрации центра и федерации. Постройку пытались продать, но безуспешно, теперь решено её снести. Рядом с будущей застройкой расположены детский сад, спорткомплекс «Рекорд», гостиница, православный храм и бульвар. К бульвару примыкает территория, выделенная под строительство храма во имя Архистратига Михаила, возведение которого формально началось этим летом.



В 16 микрорайоне также собираются строить детский сад, между корпусами 1614 и 1601. Хотя в микрорайоне уже работают четыре детсада. Против этих планов выступают местные жители — свои протесты они заявили на публичных слушаниях проекта новых правил землепользования и застройки.

