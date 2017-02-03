Публичное обсуждение проекта дома на месте заброшенной постройки возле гостиницы «Рекорд» проходит сейчас в крюковской управе, собрание участников состоится там же, 9 февраля в 19:00. На прошлой неделе районные депутаты выслушали арендатора участка и решили: «Предложить: при проектировании предусмотреть достаточное количество парковочных мест для автотранспорта и беспрепятственный доступ машин экстренных служб». Решение надлежит учесть при проведении публичных слушаниях.



Во время обсуждения речь шла не о парковке возле будущего дома, а об организации движения транспорта во время строительства и после него. «Рядом две школы, — сказал депутат Копцев. — Меня напрягает дорога, очень неудобный подъезд. Сейчас, когда привозят детей в школу, там столпотворение машин и проехать просто невозможно, … бутылочное горлышко, выхода на бульвар нет. Прежде чем начинать строительство, надо серьезно думать о проезде — со стороны бульвара же вы не заедете. Нужно расширение дороги, это улучшит и подъезд к школе».

Инвестор сообщил, что строительная техника может проезжать через хоздвор (видимо, имея в виду хоздвор «Рекорда»). Но для машин есть только одна дорога, и проходит она мимо школы. Также представитель «Рекорда» сообщил, что на первом этаже дома будет летнее кафе и «что-нибудь для детей».



Рядом с будущей стройкой даже не две, а три школы, в том числе начальная. Жительница корпуса 1643 рассказала Zelenograd.ru, что сейчас утром и после занятий возле учебных заведений огромное количество машин, постоянные пробки, а с появлением нового дома ситуация еще ухудшится. Местные жители уже собирают подписи под коллективным обращением с требованием отменить планы строительства дома. «Лучше бы сделали большую детскую площадку, как в 15 микрорайоне«, отметила женщина.