2 комментария
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Жители 16 микрорайона начали собирать подписи против нового дома. А депутаты попросили расширить дорогу возле школы 03.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Депутат Виктор Копцев попросил инвестора стройки «серьезно подумать» об устройстве подъезда к будущему жилому дому и возможном расширении дороги из-за близости школы. Местные жители начали собирать подписи против строительства.

Инвестор сообщил, что строительная техника может проезжать через хоздвор (видимо, имея в виду хоздвор «Рекорда»). Но для машин есть только одна дорога, и проходит она мимо школы.

Публичное обсуждение проекта дома на месте заброшенной постройки возле гостиницы «Рекорд» проходит сейчас в крюковской управе, собрание участников состоится там же, 9 февраля в 19:00. На прошлой неделе районные депутаты выслушали арендатора участка и решили: «Предложить: при проектировании предусмотреть достаточное количество парковочных мест для автотранспорта и беспрепятственный доступ машин экстренных служб». Решение надлежит учесть при проведении публичных слушаниях.

Во время обсуждения речь шла не о парковке возле будущего дома, а об организации движения транспорта во время строительства и после него. «Рядом две школы, — сказал депутат Копцев. — Меня напрягает дорога, очень неудобный подъезд. Сейчас, когда привозят детей в школу, там столпотворение машин и проехать просто невозможно, … бутылочное горлышко, выхода на бульвар нет. Прежде чем начинать строительство, надо серьезно думать о проезде — со стороны бульвара же вы не заедете. Нужно расширение дороги, это улучшит и подъезд к школе».

Инвестор сообщил, что строительная техника может проезжать через хоздвор (видимо, имея в виду хоздвор «Рекорда»). Но для машин есть только одна дорога, и проходит она мимо школы. Также представитель «Рекорда» сообщил, что на первом этаже дома будет летнее кафе и «что-нибудь для детей».

Рядом с будущей стройкой даже не две, а три школы, в том числе начальная. Жительница корпуса 1643 рассказала Zelenograd.ru, что сейчас утром и после занятий возле учебных заведений огромное количество машин, постоянные пробки, а с появлением нового дома ситуация еще ухудшится. Местные жители уже собирают подписи под коллективным обращением с требованием отменить планы строительства дома. «Лучше бы сделали большую детскую площадку, как в 15 микрорайоне«, отметила женщина.

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Опубликован проект нового жилого дома в 16 микрорайоне
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Обсуждение
Julia Ptenchik
Вчера, 19:18
Напомните, пожалуйста, против строительства дома в 6-м возле Черного озера собирали подписи? Если да, то сколько собрали?
Андрей Л*****
Вчера, 23:58
А нефиг своих драгоценных детишек на машинах возить в школу. Они у вас инвалиды? Умственно осталые? Я видел как старшеклассник выходил из такси, которое мне мешало со двора выехать (да, у меня дом тоже возле школы и вы меня, твари, достали).
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