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Обеды в офис от НормаФуд
Аптечные киоски в 11 микрорайоне оказались не нужны, потому что аптеку открыла частная клиника 13.02.2017 ZELENOGRAD.RU

Аптечные павильоны возле корпусов 1130 и 1136 снесли в прошлом году. Вновь предоставлять эти места под аптеки префектура не хочет.

Формально аптечные киоски снесли из-за окончания договора аренды, который префектура не стала продлевать. Ранее оба арендатора — аптека «Медиал» и «КСК-ЮНН» — высказали мнение, что «попали под раздачу», то есть под общегородскую кампанию о сносе палаток. Тогда же управа района Силино заверила, что жители 11б микрорайона без аптек не останутся. Во-первых, откроется аптечный пункт в клинике «Аксис». «В схеме размещения нестационарных торговых объектов Зеленограда, возможно, будет сохранено место под объект в корпусе 1136а, и тогда на общих основаниях будет проводиться конкурс, в котором смогут поучаствовать предприниматели, занимающиеся аптечной деятельностью», сказала замглавы управы Виктория Кулешова.

В недавно обновленной схеме палаток оба адреса значатся как аптеки, но, как выяснилось, это формальность, а в действительности их будут исключать из списка. Что касается места, где был «Медиал» — «дальнейшее размещение объекта по данному адресу невозможно по причине наличия в непосредственной близости стационарного предприятия торговли, реализующего аналогичную продукцию (корп. 1130)», — поставил точку зампрефекта Александр Чеботарев в ответ на просьбу вернуть аптечный киоск. Возле 1136а тоже не будет аптеки, пояснили Zelenograd.ru в префектуре, — районная управа посчитала, что местные жители обеспечены аптеками. Что касается жалоб на дорогие лекарства в «Аксисе», они не обоснованы — в такому выводу пришли в управе, сравнив цены в разных аптеках.


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Обсуждение
Тру ЛяЛя
4 часа назад
Это вам не пятерочки и верные через дорогу размещать. Тут достаточно одной аптеки на половину 11-го района. И вообще пожрать намного полезнее всяких лекарств. Ну а цены, управа же гарантирует, что все в норме, значит так оно и есть. Интересно с какими аптеками они сравнивали?на весь 11-й осталось всего 2 аптеки кажется. Это в 1130, он же аксис и в 1106 возле библиотеки.
Елена Волкова
3 часа назад
РћР»СЊРіР° РљРѕСЂРёРєРѕРІР° Я вот oчистила oрганизм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился aппетит
И зубы у вас толже очень хорошие.
Об этой даме из опеки читайте в ветке про семью Дель
Майкл Маерс
1 час назад
на весь 11-й осталось всего 2 аптеки кажется. Это в 1130, он же аксис и в 1106 возле библиотеки.
Есть ещё одна аптека в Пятёрочке в корпусе 1104.Да и люди проживающие в 1131 должны идти в аптеку Аксис в 1130,но номера домов которые должны находиться рядом,на самом деле за 100 Км. и это ближайшая аптека осталась.
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