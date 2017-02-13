Формально аптечные киоски снесли из-за окончания договора аренды, который префектура не стала продлевать. Ранее оба арендатора — аптека «Медиал» и «КСК-ЮНН» — высказали мнение, что «попали под раздачу», то есть под общегородскую кампанию о сносе палаток. Тогда же управа района Силино заверила, что жители 11б микрорайона без аптек не останутся. Во-первых, откроется аптечный пункт в клинике «Аксис». «В схеме размещения нестационарных торговых объектов Зеленограда, возможно, будет сохранено место под объект в корпусе 1136а, и тогда на общих основаниях будет проводиться конкурс, в котором смогут поучаствовать предприниматели, занимающиеся аптечной деятельностью», сказала замглавы управы Виктория Кулешова.

В недавно обновленной схеме палаток оба адреса значатся как аптеки, но, как выяснилось, это формальность, а в действительности их будут исключать из списка. Что касается места, где был «Медиал» — «дальнейшее размещение объекта по данному адресу невозможно по причине наличия в непосредственной близости стационарного предприятия торговли, реализующего аналогичную продукцию (корп. 1130)», — поставил точку зампрефекта Александр Чеботарев в ответ на просьбу вернуть аптечный киоск. Возле 1136а тоже не будет аптеки, пояснили Zelenograd.ru в префектуре, — районная управа посчитала, что местные жители обеспечены аптеками. Что касается жалоб на дорогие лекарства в «Аксисе», они не обоснованы — в такому выводу пришли в управе, сравнив цены в разных аптеках.



