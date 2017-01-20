О чем они думают и мечтают, как пришли на сцену и где любят отдыхать, — любые вопросы можно задать артистам зеленоградского театра. Встречи с ними пройдут в новом зале театра 29 января и 12 февраля. А через неделю «Ведогонь» покажет новый спектакль.

Зоя Даниловская — театральный и музыкальный человек, окончила Мурманское музыкальное училище, театральное училище имени Щепкина. В «Ведогонь-театре» работает с 2003 года. Играет в ряде спектаклей, в их числе получившая «Золотую маску» «Васса», «Царь Федор Иоаннович», «Игра в замке», «Хозяйка гостиницы», недавняя премьера «Код/кот одиночества». «Нежная мама, яркая актриса и просто солнечный человек, она поделится секретами женского и профессионального счастья», анонсирует театр встречу с Даниловской.