О чем они думают и мечтают, как пришли на сцену и где любят отдыхать, — любые вопросы можно задать артистам зеленоградского театра. Встречи с ними пройдут в новом зале театра 29 января и 12 февраля. А через неделю «Ведогонь» покажет новый спектакль.
Зоя Даниловская — театральный и музыкальный человек, окончила Мурманское музыкальное училище, театральное училище имени Щепкина. В «Ведогонь-театре» работает с 2003 года. Играет в ряде спектаклей, в их числе получившая «Золотую маску» «Васса», «Царь Федор Иоаннович», «Игра в замке», «Хозяйка гостиницы», недавняя премьера «Код/кот одиночества». «Нежная мама, яркая актриса и просто солнечный человек, она поделится секретами женского и профессионального счастья», анонсирует театр встречу с Даниловской.
Илья Роговин, выпускник Щепкинского училища, играет в «Ведогоне» с 2010 года. Театралы знают его по ролям в спектаклях «Васса», «Царь Федор Иоаннович», «Счастье мое», «Иванов», «Женитьба Бальзаминова», «Аленький цветочек», «Аромат танго«, «Урод». Любители кино — по сериалам «Мальчишник», «Штрафбат», «След», «Глухарь», «Паутина», «Можете звать меня папой». Актер часто снимается в ТВ-рекламе. Илья Роговин — правнук классика отечественной литературы Константина Федина и внук художника Юрия Васильева. В интервью Zelenograd.ru актер рассказал, что увлекается горным туризмом.
Еще одно культурное событие зимы — премьера 27 и 28 января спектакля «Легкие люди«, поставленного художественным руководителем театра Павлом Курочкиным по пьесе современного драматурга Михаила Дурненкова. 14 и 23 февраля «Ведогонь» решил повторить новогоднее «А-ля Вуаля» — театральное кафе с оригинальной программой и столиками для зрителей. В конце января в театре снова выступит композитор Александр Пинегин, а в феврале можно вновь послушать лекции историка Тамары Эйдельман и привести детей на спектакль «Царевна-лягушка» Московского областного театра кукол.
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