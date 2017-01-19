2 комментария
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
В зеленоградских прорубях на Крещение искупалось меньше человек, чем ожидали. Фото 19.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Больше купальщиков было на Школьном озере, меньше на Черном, а в целом МЧС насчитало к данному моменту 3115 человек. На Школьном соорудили ледяной крест.

Вечер 18 января: первые купальщики на Школьном.
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Медики в боевой готовности.
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Горячий чай для купальщиков.
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
И ледяной крест в помощь.
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Холодно. Минус 6-7. Впрочем, холод не помеха — в прошлом году в Зеленограде на Крещение купались при минус 17 градусах, в 2014-м - при минус 20-ти.

Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru

В окружном управлении МЧС ожидали, что на оба водоема придут не меньше шести тысяч человек — исходя из данных прошлых лет. На Черном озере в этом году купальщиков меньше, чем обычно, отметили в управлении. Официально говорилось, что купаться в проруби можно и весь день 19-го, но к 15:00 полынью на Школьном озере засыпали снегом, ограждения убрали. В зеленоградских храмах до 20:00 продолжают раздавать святую воду.

Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
В этом году меньше «зрителей» — тех, кто пришёл не купаться, а просто посмотреть, за компанию. В прошлом году на Черное озеро в крещенскую ночь пришли 3328 человек, а искупались в проруби 1720. А в этом — только 500 сопровождавших на оба водоема.
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru
 Реклама
Новая линейка полуфабрикатов «Деревенское застолье» от корчмы «Диканька». Объявления
Открывается набор в новые группы по Ландшафтному дизайну Объявления
Запись на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ до 18 января. Курсы проектов. Объявления
Курсы подготовки к школе «Хедвиг» приглашают детей 4-5 лет в группу «Совята» Объявления
Обсуждение
Барри
3 часа назад
Не запостил - не было
Андрей Л*****
2 часа назад
Вот и проходит мракобесие, желающих застудить себе почки все меньше, пригласительные на главные службы отменили, а в новом храме в 14 и треть народа не собирается, а в 16 даже и начинали строить храм и уже особо и не надо, а то ж вообще грусть-печаль будет. Но даже так некоторые успели травмироваться во славу божью: http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=65860
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
ЖК Зеленоградский

Скидки 17% до 19 января
Квартиры от 2,1 млн.

 Реклама
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.

 Реклама
Скидки!

Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"

 Реклама
Реклама
ТОМОГРАД

МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
ЖК Зеленоградский

Скидки 17% до 19 января
Квартиры от 2,1 млн.
Реклама
Реклама