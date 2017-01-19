Больше купальщиков было на Школьном озере, меньше на Черном, а в целом МЧС насчитало к данному моменту 3115 человек. На Школьном соорудили ледяной крест.
В окружном управлении МЧС ожидали, что на оба водоема придут не меньше шести тысяч человек — исходя из данных прошлых лет. На Черном озере в этом году купальщиков меньше, чем обычно, отметили в управлении. Официально говорилось, что купаться в проруби можно и весь день 19-го, но к 15:00 полынью на Школьном озере засыпали снегом, ограждения убрали. В зеленоградских храмах до 20:00 продолжают раздавать святую воду.
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