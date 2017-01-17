Шестнадцатилетняя жительница Андреевки перестала выходить на связь с родителями около семи вечера 16 января, а через пару часов на телефон её отца стали приходить СМС с угрозами и требованием выкупа.

Как стало известно «Московскому комсомольцу«, школьница не вернулась домой от репетитора после дополнительных занятий по математике, её телефон оказался заблокированным. Отец сразу обратился в полицию. Около девяти часов вечера родитель получил первое СМС, из которого стало ясно, что девочку похитили. По информации Life, сообщения отправлял знакомый мужчины по прежнему месту работы. Киднепер требовал у бывшего коллеги уплатить долг фирме. На сбор необходимой суммы отцу дали два дня с обещанием вернуть дочку живой и здоровой, если он уложится в срок.