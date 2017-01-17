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В Зеленограде похитили 16-летнюю школьницу с требованием выкупа 17.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Шестнадцатилетняя жительница Андреевки перестала выходить на связь с родителями около семи вечера 16 января, а через пару часов на телефон её отца стали приходить СМС с угрозами и требованием выкупа.

Как стало известно «Московскому комсомольцу«, школьница не вернулась домой от репетитора после дополнительных занятий по математике, её телефон оказался заблокированным. Отец сразу обратился в полицию. Около девяти часов вечера родитель получил первое СМС, из которого стало ясно, что девочку похитили. По информации Life, сообщения отправлял знакомый мужчины по прежнему месту работы. Киднепер требовал у бывшего коллеги уплатить долг фирме. На сбор необходимой суммы отцу дали два дня с обещанием вернуть дочку живой и здоровой, если он уложится в срок.

Дедушка пропавшей школьницы рассказал о звоке с требованием выкупа
Телеканал «360» / 360tv.ru

Позже девочка сама позвонила родным и рассказала, что возле торгового центра «Грин» в 15 микрорайоне Зеленограда трое человек насильно усадили её в легковушку и увезли в неизвестном направлении, пишет «МК». Также она сообщила, что с ней обращаются хорошо, и попросила сделать всё возможное для её освобождения.

Через сутки пропавшую нашли, и сейчас находится дома, сообщает Life. Издание также приводит информацию из школы, где учится девочка. «…После новогодних каникул она в школе не появлялась. Может, у них какие-то семейные разборки», — рассказали в учебном заведении.

По другим источникам, школьница сама себя «похитила» с намерением сбежать к знакомым в Армению.

Проверкой данного происшествия, по сведениям Zelenograd.ru, занимается следственный комитет.

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Обсуждение
Олег Милов
Вчера, 13:46
На что надеятся похитители?
Денис Хрусталев
Вчера, 13:58
жесть какая! назад в 90-е...
Олег Олег
Вчера, 14:18
наиглупейшая мотивация киднепинга
Ли Ра
Вчера, 15:10
Поправьте "леговушку")))
fred26 fred26
Вчера, 17:08
C каких пор жители Андреевки (Арменеевки) стали зеленоградцами?
Олег Олег
Вчера, 22:53
C каких пор жители Андреевки (Арменеевки) стали зеленоградцами?
Это собственно к чему вопрос?
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