Шестнадцатилетняя жительница Андреевки перестала выходить на связь с родителями около семи вечера 16 января, а через пару часов на телефон её отца стали приходить СМС с угрозами и требованием выкупа.
Как стало известно «Московскому комсомольцу«, школьница не вернулась домой от репетитора после дополнительных занятий по математике, её телефон оказался заблокированным. Отец сразу обратился в полицию. Около девяти часов вечера родитель получил первое СМС, из которого стало ясно, что девочку похитили. По информации Life, сообщения отправлял знакомый мужчины по прежнему месту работы. Киднепер требовал у бывшего коллеги уплатить долг фирме. На сбор необходимой суммы отцу дали два дня с обещанием вернуть дочку живой и здоровой, если он уложится в срок.
Позже девочка сама позвонила родным и рассказала, что возле торгового центра «Грин» в 15 микрорайоне Зеленограда трое человек насильно усадили её в легковушку и увезли в неизвестном направлении, пишет «МК». Также она сообщила, что с ней обращаются хорошо, и попросила сделать всё возможное для её освобождения.
Через сутки пропавшую нашли, и сейчас находится дома, сообщает Life. Издание также приводит информацию из школы, где учится девочка. «…После новогодних каникул она в школе не появлялась. Может, у них какие-то семейные разборки», — рассказали в учебном заведении.
По другим источникам, школьница сама себя «похитила» с намерением сбежать к знакомым в Армению.
Проверкой данного происшествия, по сведениям Zelenograd.ru, занимается следственный комитет.
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