До 23 декабря в библиотеки, расположенные в корпусах 232 и 1462, можно принести подарочный набор для людей, находящихся в домах престарелых. Как собрать подарок, и что нужно старикам, объясняет благотворительный фонд «Старость в радость».



В подарочный пакет для бабушек и дедушек надо положить несколько вещей из этого списка:

Красочный настенный календарь формата не больше А3

Красочную подписанную открытку с новогодним поздравлением (как лучше подписать)

Свежие мягкие сладости без орехов: зефир, пастилу, мармелад, мягкие конфеты

Небольшое полотенце, носки взрослых размеров (шерсть, х/б, лучше без резинок), платок на голову для бабушки или шапку для дедушки, ночную рубашку или футболку, тапочки с задником от 38 размера, небольшую мягкую игрушку

Пунктами сбора подарочных наборов для одиноких стариков и инвалидов стали московские библиотеки. Все собранные подарки развезут своим подопечным волонтеры фонда. Библиотеки во 2 и 14 микрорайонах работают со вторника по субботу с 10:00 до 22:00, в воскресенье с 10:00 до 20:00, понедельник выходной.



Кроме того, на пунктах сбора принимаются предметы первой необходимости (отдельно от подарков): подгузники для взрослых размера L/XL, впитывающие пеленки для взрослых размера 60х90, влажные салфетки, постельное белье (полуторное), диабетические сладости на сорбите или ксилите. Полный список по ссылке.