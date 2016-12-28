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Впервые в Зеленограде детская одежда Pulka, Аt Play, Chobi, Mayoral, Silver Spoon, Маленькая леди в магазине Lionkids 28.12.2016 ZELENOGRAD.RU Реклама

Наш бутик детской одежды Lionkids открылся в сентябре 2016 года, в торговом центре «Столица», в новом 23 микрорайоне города Зеленограда. Впервые в нашем городе представлена брендовая детская одежда известных производителей Pulka, Аt Play, Oldos, Chobi, Маленькая леди.

Зимние коллекции 2016-2017 представлены Pulka, Аt Play, Oldos, Sweetberry, Playtoday, Chobi.

Весенние коллекции 2017 представлены Маленькая леди, Casual Silver Spoon, Playtoday, Sweetberry, Pulka, Mayoral и др.

С 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года на весь ассортимент предоставляется скидка от 15% до 30%.

Коллекция нового сезона 2017 года торговой марки Mayoral в этот период предлагается по специальной новогодней акции. Представлены возрастные группы 0+, 6 месяцев, 2 года.

К Новогодним праздникам и Рождеству представлены нарядные платья для ваших принцесс Торговой марки Маленькая леди.

Надеемся, что вы станете нашими постоянными клиентами и друзьями. Специально для Вас подготовлены программы скидок и подарочные карты.

Наш бутик детской одежды расположен по адресу:

Зеленоград, корпус 2309А, ТЦ «Столица», 2 этаж

www.lionkids24.ru

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