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Коллекция нового сезона 2017 года торговой марки Mayoral в этот период предлагается по специальной новогодней акции. Представлены возрастные группы 0+, 6 месяцев, 2 года.

К Новогодним праздникам и Рождеству представлены нарядные платья для ваших принцесс Торговой марки Маленькая леди.