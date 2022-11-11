Микроконтроллер MIK 32 «Амур» — первый полностью отечественный микроконтроллер на открытой архитектуре RISC-V. Как заявляет «Микрон», это единственный на рынке микроконтроллер 1-го уровня по критериям, установленным для российских микросхем: чип разработан, производится и корпусируется в России. По данным «Микрона», рыночная цена сравнима с импортными микроконтроллерами и самая низкая среди российских аналогов".

Разработку МК32 АМУР осуществил дизайн-центр НИИМА «Прогресс». Это простые, широко используемые микроконтроллеры, которые могут применяться для промышленной автоматизации и интернета вещей, умного дома, инфраструктурных и охранных систем, телеметрии и мониторинга, приборов учета, ТЭК, транспорта, медицины, торговли, дорожной инфраструктуры и приборов, ЖКХ и в других сферах.

К моменту выпуска первой экспериментальной партии в ноябре 2021 года «Микрон» получил более 200 запросов на поставки таких чипов от производителей различного оборудования: приборов учета, телеметрии, контрольно-кассовой техники, медицинского оборудования, дорожной инфраструктуры, робототехники. «Мы реализовали возможность оформления заказа с выбором периода контрактации и условий поставки начиная с октября 2022 года для всех, кого интересует локализация своих приборов и устройств в экосистеме RISC-V», — поясняла генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова. На сайте продукта была открыта возможность предзаказа чипов для юридических лиц по цене в 450 рублей (от 100 штук) с предоплатой и сроком поставки с октября 2022 года, а также заявлена цена в 550 рублей при постоплате и поставке с ноября 2022 года.

На сегодняшний день цены на сайте продукта отсутствуют — всем желающим заказать микроконтроллеры МК32 АМУР или получить о них информацию предлагается направить в адрес «Микрона» официальный запрос квоты на период 2022/23 на бланке организации. «Запросы от физических лиц, а также запросы с адресов электронной почты на публичных доменах (mail, gmail, yandex и т. д.) будут рассматриваться по завершению опытно-конструкторских работ на изделие», — уточняется на сайте.

Серийное производство отечественного микроконтроллера позволит снизить зависимость от иностранной компонентной базы и лицензий при производстве устройств и приборов — об этом заявляли еще год назад. Сегодня, несмотря на серьезные геополитические изменения, российский рынок по-прежнему насыщается дешевой китайской ЭКБ: «До весны микроконтроллеры поставляли европейские бренды, например NXP и STM. После начала санкций российские компании через дистрибуторов наладили поставки китайских компонентов», — так описывает ситуацию в комментариях «Коммерсанту» представитель другого зеленоградского производителя чипов, заместитель гендиректора «Миландра» Сергей Шумилин.

Российским потребителям требуется порядка 200 млн микроконтроллеров в год для сегментов промышленной автоматизации, пожарных и охранных систем сигнализации, счетчиков электроэнергии и другого оборудования, полагает Сергей Шумилин. И «Микрону» будет непросто занять существенную долю этого рынка без протекционистских мер правительства, считает эксперт — например, без субсидирования потребителей этой ЭКБ.

Кстати, сам «Миландр» в 2020 году начал поставки инженерных образцов своего нового микроконтроллера К1986ВК025 на базе процессорного ядра RISC-V для приборов учета электроэнергии, но изготавливались эти микросхемы на фабрике TSMC (Тайвань).

«Основной интригой остается, в какой стране будет производиться микроконтроллер MIK-32» , — комментируют новость о начале выпуска микроконтроллеров в телеграм-канале RUSmicro.

«Производственные мощности резидента по выпуску микроконтроллеров на территории столичной ОЭЗ позволяют полностью закрыть текущие потребности производителей России», — отмечал год назад генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дёгтев. По предварительным прогнозам «Микрона», сделанным тогда же, объем российского рынка должен был составить более 900 тысяч микросхем в год. Как заявляла Гульнара Хасьянова, «пользователи могут быть уверены в стабильности поставок вне зависимости от внешних факторов», при этом часть затрат планировалось компенсировать целевой субсидией Минпромторга (по правительственному постановлению 109), предусмотренной для финансового обеспечения части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры.