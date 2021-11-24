Разработка, цена, выпуск

Рынок демонстрирует высокую заинтересованность — по словам главы «Микрона», завод получил уже более 200 запросов от производителей различного оборудования: приборов учета, телеметрии, контрольно-кассовой техники, медицинского оборудования, дорожной инфраструктуры, робототехники.



«Мы реализовали возможность оформления заказа с выбором периода контрактации и условий поставки, начиная с октября 2022 года, для всех, кого интересует локализация своих приборов и устройств в экосистеме RISC-V», — сообщила Гульнара Хасьянова.

На сегодняшний день открыта возможность предзаказа чипов для юридических лиц по цене в 450 рублей (от 100шт) с предоплатой и сроком поставки с октября 2022 года. Заявлена цена в 550 рублей при постоплате и поставке с ноября 2022 года.

Для физических лиц приобретение чипа пока недоступно — можно подписаться на обновление статуса изделия на сайте продукта.



«Производственные мощности резидента по выпуску микроконтроллеров на территории столичной ОЭЗ позволяют полностью закрыть текущие потребности производителей России. Это можно считать значимым шагом для отечественного приборостроения», — отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дёгтев.