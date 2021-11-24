«Микрон» выпустил первую партию полностью российского RISC-V микроконтроллера 24.11.2021 ZELENOGRAD.RU

«Микрон» и ОЭЗ «Технополис Москва», резидентом которого является предприятие, объявили о выпуске экспериментальной партии первого полностью отечественного микроконтроллера на открытой архитектуре RISC-V — единственного на рынке микроконтроллера 1-го уровня по критериям, установленным для российских микросхем: чип разработан, производится и корпусируется в России. Он имеет рыночную цену по сравнению с импортными микроконтроллерами и минимальную стоимость среди российский аналогов, как утверждают на «Микроне». Микроконтроллер МК32 АМУР разработан дизайн-центром НИИМА «Прогресс».

Начало производства этого микроконтроллера позволит снизить зависимость от иностранной компонентной базы и лицензий при производстве устройств и приборов, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Российская компонентная база первого уровня теперь доступна разработчикам OpenSource-решений в целом, и экосистемы RISC-V — в частности. Первые пластины с образцами уже получены и проходят необходимые испытания», — рассказала генеральный директор «Микрона» Гульнара Хасьянова.

Характеристики

32-битный МК32 АМУР разработан дизайн-центром НИИМА «Прогресс». Это первый полностью отечественный RISC-V-микроконтроллер, подчеркнула Хасьянова: весь цикл разработки и производства осуществляется в России.

Ядро:

  • RISC-V 32-бита, 32 регистра, с умножителем, отладчиком JTAG и контроллером прерываний

Интерфейсы:

  • 2 порта SPI
  • 1 порт SPI Flash (QSPI)
  • 2 порта l2C
  • 2 порта UART
  • 2 16-тиразрядных порта ввода-вывода общего назначения (GPIO)
  • 1 8-миразрядный порт ввода-вывода общего назначения (GPIO)

Память:

  • ОЗУ: 16 КБ
  • ППЗУ: 8 КБ
  • Однократно-программируемая память 256 бит

Криптозащита:

  • Блок вычисления контрольной суммы (CRC)
  • Ускоритель симметричной криптографии: ГОСТ Р 34.12-2015 и AES 128

Полные характеристики микроконтроллера — на специальном сайте продукта. Там же анонсирован ознакомительный семинар «Микрона», где специалисты расскажут про МК32 АМУР и ответят на интересующие вопросы.

Базовая отладочная плата для модулей с микроконтроллером на базе RISC-V содержит источники опорного напряжения и блок для подключения внешних источников питания с широким диапазоном напряжений.

Имеются разъемы для подключения сменного модуля МК и 4 модулей периферийных плат, расширяющих функционал базовой отладочной платы.

Разработка, цена, выпуск

Рынок демонстрирует высокую заинтересованность — по словам главы «Микрона», завод получил уже более 200 запросов от производителей различного оборудования: приборов учета, телеметрии, контрольно-кассовой техники, медицинского оборудования, дорожной инфраструктуры, робототехники.

«Мы реализовали возможность оформления заказа с выбором периода контрактации и условий поставки, начиная с октября 2022 года, для всех, кого интересует локализация своих приборов и устройств в экосистеме RISC-V», — сообщила Гульнара Хасьянова.

На сегодняшний день открыта возможность предзаказа чипов для юридических лиц по цене в 450 рублей (от 100шт) с предоплатой и сроком поставки с октября 2022 года. Заявлена цена в 550 рублей при постоплате и поставке с ноября 2022 года.

Для физических лиц приобретение чипа пока недоступно — можно подписаться на обновление статуса изделия на сайте продукта.

«Производственные мощности резидента по выпуску микроконтроллеров на территории столичной ОЭЗ позволяют полностью закрыть текущие потребности производителей России. Это можно считать значимым шагом для отечественного приборостроения», — отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дёгтев.

Применение

Микроконтроллер — базовый компонент электронной техники, используется в электронике потребительского и промышленного применения: инженерных инфраструктурных системах, сенсорных сетях, телекоммуникационном оборудовании, измерительных приборах.

«Новый микроконтроллер может применяться для промышленной автоматизации и интернета вещей, умного дома, инфраструктурных и охранных систем, телеметрии и мониторинга, приборов учета, ТЭК, транспорта, медицины, торговли, дорожной инфраструктуры и приборов, ЖКХ и других сферах — это универсальная базовая единица для импортозамещения в отечественной электронике», — рассказал Александр Прохоров.

МК32 АМУР имеет встроенную криптозащиту, что позволяет полноценно использовать его в критической инфраструктуре и объектах с повышенными требованиями к безопасности.

Открытая архитектура RISC-V дает возможность разработчикам и производителям не зависеть от владельцев патентов при создании и развитии новых электронных устройств и модулей, что снижает зависимость российской электроники от иностранных технологий и комплектующих.

Предыстория

О сотрудничестве с НИИМА «Прогресс» в рамках проекта по разработке и выпуску первого отечественного 32-х разрядного микроконтроллера с ядром RISC-V и встроенной функцией криптозащиты по ГОСТ «Микрон» сообщил в сентябре 2020 года.

По предварительным оценкам, объем российского рынка должен был составить более 900 тысяч микросхем в год. «Пользователи могут быть уверены в стабильности поставок вне зависимости от внешних факторов. Часть затрат будет компенсирована целевой субсидией Минпромторга согласно ПП РФ 109», — отмечала Гульнара Хасьянова.

В августе нынешнего года российские СМИ писали, что производство микроконтроллера запущено.

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Метки:
микроэлектроника, хайтек, Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) и завод Микрон
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