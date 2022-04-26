Автобусный маршрут запустят для сотрудников промзоны Алабушево 26.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Экспериментальный автобус по территории площадки Алабушево особой экономической зоны начнет ходить с 4 мая по будням в рабочее время. У маршрута будет девять остановок, в том числе у четырех КПП. Микроавтобус будет ходить по рабочим дням 7:30 до 18:30 с интервалом движения каждые 15 минут. Пока бесплатно.

Остановки: КПП-2 — Пожарная часть (по требованию) — Фарма (по требованию) — КПП-1 — Термико — АйЭмТи — АДЦ — КПП-3 — КПП-5.

Работать на площадку Алабушево ежедневно приезжают около 1700 человек, маршрут разработан по их просьбам, рассказал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев. При необходимости маршрут и количество остановок изменят.

Три месяца автобус будет работать в тестовом режиме. В это время проезд будет бесплатный. Интеграция с городскими маршрутами сейчас не планируется, сказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе ОЭЗ.

Приехать к самой площадке «Алабушево» сейчас можно на электричке до одноименной платформы или на городских автобусах 3, 3К, 7, 24, 27 (до остановок «Алабушево» или «Западная»), а также на маршруте 3 «экспресс», который едет от «Крюково» без остановок до «Западной» в 7:00, 7:45 и 8:30 и в обратную сторону в 17:00, 17:45 и 18:30.

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Метки:
особая экономическая зона (оэз), автобусы
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