Работать на площадку Алабушево ежедневно приезжают около 1700 человек, маршрут разработан по их просьбам, рассказал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев. При необходимости маршрут и количество остановок изменят.

Три месяца автобус будет работать в тестовом режиме. В это время проезд будет бесплатный. Интеграция с городскими маршрутами сейчас не планируется, сказали «Зеленоград.ру» в пресс-службе ОЭЗ.

Приехать к самой площадке «Алабушево» сейчас можно на электричке до одноименной платформы или на городских автобусах 3, 3К, 7, 24, 27 (до остановок «Алабушево» или «Западная»), а также на маршруте 3 «экспресс», который едет от «Крюково» без остановок до «Западной» в 7:00, 7:45 и 8:30 и в обратную сторону в 17:00, 17:45 и 18:30.