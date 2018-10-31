«Транзисторы на основе карбида кремния традиционно имеют более высокую стоимость, чем транзисторы, изготовленные на кремнии, и поэтому спрос на них относительно ограничен. Использование же новой запатентованной технологии SiC позволит получить транзисторы с меньшим размером кристалла, а также значительно уменьшить стоимость транзистора в корпусе, что делает их использование более выгодным» , — сообщает «Ангстрем».

Третья сторона соглашения, китайская компания Taizhou Beyond Technology, берет на себя обязательство по сборке кристаллов транзисторов в корпус.

Соглашение предусматривает стратегическое партнерство между тремя компаниями на протяжении пяти лет и может быть продлено по окончании этого срока. В церемонии подписания документа приняли участие первый заместитель генерального директора «Ангстрем» Николай Плис, президент компании Japan Semiconductor Engineering & Consulting Хошино Масахиро (Hoshino Masahiro) и генеральный директор компании Taizhou Beyond Technology Чжань Лэниан (Zhang Lenian).

Первые образцы продукции планируется представить в марте 2019 года на выставке Appliance & Electronics World Expo 2019 в Шанхае. В случае положительного отклика от потребителей объемы производства могут достигнуть нескольких миллионов кристаллов в год, рассчитывают на «Ангстреме» — это будет значительным прорывом для предприятия и выходом на мировой рынок с продукцией на основе SiC.

Ранее «Ангстрем» уже выпускал чипы на карбиде кремния (SiC), пользуясь другим технологическим процессом. Он обозначен на сайте «Ангстрема» как развиваемый на базе технологической линии 100 (изготовление транзисторов с топологическим уровнем 1,6 микрон на пластинах диаметром 100 мм).

Зеленоградский завод микроэлектроники ежегодно запускает в серийное производство не менее 50 новых типов интегральных схем, микропроцессоров и транзисторов промышленного и специального назначения, в том числе по технологии кремний на сапфире. За последние три года было обновлено порядка 20% продукции предприятия из 2000 наименований.