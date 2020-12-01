Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений в Менделеево разработал экспресс-метод, который позволит проводить анализ уровня серы в дизельном топливе без привлечения лабораторного оборудования. Водители смогут проверить топливо на месте.

Проверка проводится при помощи химического индикатора, сообщает ВНИИФТРИ. Индикатор изменяет цвет при контакте с дизельным топливом, в котором массовая доля содержания серы превышает установленную норму — 10 мг/кг. Такой показатель соответствует классу топлива К5 — наиболее экологичный класс топлива.

Экспресс-тест не заменяет полностью проверку по ГОСТ, но позволяет сэкономить время и ресурсы: если экспресс-метод показал, что топливо качественное, дальнейшую проверку можно не проводить.

Тест заказал Росстандарт, его же специалисты апробировали тест во время контрольных проверок на АЗС. Он будет введен в эксплуатацию до конца этого года.

Экспресс-тесты будут продаваться в розницу. Цена пока не называется, но, как сообщила пресс-служба ВНИИФТРИ «они будут вполне доступны».

В ноябре специалисты ВНИИФТРИ начали разрабатывать аналогичный тест для определения объема серы в бензине.