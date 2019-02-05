Для комплексных измерений характеристик оборудования была использована аппаратура эталонного класса, размещенная в большой безэховой камере ВНИИФТРИ. Аппаратный комплекс собрали специально для работы с широкополосными сигналами в частотном диапазоне от 0,5 до 50 ГГц, предназначенными для высокоскоростной передачи больших объёмов информации. Испытания антенных модулей проводились в том числе на базе сканера ближнего поля серии «Апертура».

Были измерены объёмные диаграммы направленности антенн, достижимые уровни их эффективной изотропно-излучаемой мощности, проведена оценка спектральных характеристик формируемых сигналов, а также побочного и внеполосного радиоизлучения. Кроме этого, оценивалась помехоустойчивость оборудования, включая устойчивость к сложным видам радиопомех, имитирующих работу радиолокационной станции, сообщает пресс-служба института.

Для проведения измерений разработали и специализированное программное обеспечение, способное адаптироваться под различные объекты испытаний, отметил генеральный директор ВНИИФТРИ Сергей Донченко. В частности, опробовали новые алгоритмические решения, основанные на обработке временных последовательностей импульсных сигналов. «Такие измерения для своей реализации не потребуют организации протяженных измерительных трасс», — подчеркнул заместитель генерального директора по радиотехническим и электромагнитным измерениям ВНИИФТРИ Иван Малай. Это следующий шаг в разработке специалистами ВНИИФТРИ средств и методов измерений радиотехнических характеристик антенн с цифровыми интерфейсами, как в дальней, так и ближней зонах излучения.

В будущем антенные модули, прошедшие испытания, станут основным элементом базовых станций сети 5G в России — сейчас их уже представили несколько зарубежных производителей. Одновременно ФСБ РФ предложила при внедрении 5G в России использовать отечественные криптоалгоритмы, SIM-карты, а в дальнейшем и отечественное телекоммуникационное оборудование. Предполагается, что в ряде российских городов-миллионников связь 5G заработает к 2024 году, а первые пилотные зоны появятся уже к концу 2019 года.

Сеть пятого поколения сулит увеличение интернет-скоростей для конечных пользователей (в десятки раз по сравнению с 4G) и широкие возможности для развития интернета вещей, беспилотных автомобилей, «умных» домов и городов, госуслуг и телемедицины, и в целом перехода на «цифровую экономику». Правительство совместно с сотовыми операторами уже занимается вопросами внедрения 5G в стране: разработкой концепции и национальных стандартов, выделением частот, созданием инфраструктуры. Сами операторы пока запускают 5G в виде небольших демонстрационных проектов, преимущественно в Москве. «Мегафон», например, транслировал через сеть футбольный матч и предлагал москвичам пройти удалённое УЗИ-обследование (эту же технологию планируют реализовать в Морозовской детской больнице), а МТС показал на Startup Village 2018 в «Сколково» VR-игру с использованием 5G.