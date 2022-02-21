Горнолыжные курорты

Ближе всего к Зеленограду находится горнолыжная база «Родина»: в километре от станции «Подрезково». Гора имеет несколько склонов, которые обслуживаются одним подъемником. Здесь действует искусственное оснежнение, склон регулярно выравнивают.

Час катания стоит 400 рублей, три часа — 700, целый день — 900. За отдельную плату можно нанять инструктора по лыжам или сноуборду, арендовать снаряжение.

Адрес: микрорайон Подрезково, улица Овражная, 35.

В сноупарке в коттеджном посёлке Спас-Каменка работает три горнолыжные трассы, две учебные, один склон для тюбинга и три подъёмника. В будни ski-pass на целый день для взрослого стоит 800 рублей, для ребёнка до 12 лет — 400. В выходные — 1000 для взрослых и 600 для детей. При предъявлении удостоверения многодетной семьи — скидка 50%.

Адрес: Лесная ул., 2, коттеджный посёлок Спас-Каменка.

На «Черневской горке» в Красногорске — трассы разной сложности, оснащённые подъемниками, и сноупарк с фигурами для освоения и оттачивания трюков. Целый день катания в будни обойдётся в 1400 рублей для взрослых и 1000 — для детей, в выходные — 1900 и 1400 рублей соответственно.

Адрес: Красногорск, улица Карбышева, 33.

«Волен» и «Степаново» — это два горнолыжных парка в Яхроме, которые вместе образуют самый крупных горнолыжный комплекс Подмосковья с 23 склонами. Здесь можно приобрести абонементы на оба парка, в один из них или оплачивать каждый подъём отдельно. Карта ски-пасса стоит 90 рублей, на неё начисляются баллы, один балл — это один рубль. Стоимость одного подъёма для взрослых варьируется между 60 и 200 баллами, для детей — между 30 и 90, в в зависимости от склона и дня недели. Если скачать мобильное приложение «Волен», то с каждого пополнения на карту будет начисляться кэшбэк.

Адрес: Дмитровский городской округ, Яхрома, Троицкая улица, 1.

В парке «Яхрома» шесть горнолыжных трасс, одна из них учебная. Ещё одна трасса для тюбинга. Безлимитный ски-пасс в будний день обойдётся в 1200 рублей, в выходной — в 2400. Стоимость одного подъёма для взрослого в будни — 50 рублей, в выходные — 100. Детям до 12 лет предоставляется 50% скидка, дети до 6 лет — бесплатно в сопровождении взрослого.

Адрес: Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, 46 км. от МКАД по Дмитровскому шоссе, поворот на д. Степаново.

На горнолыжном курорте «Сорочаны» 11 горнолыжных трасс разной сложности и одна трасса для тюбинга. Стоимость подъёма определяется в зависимости от дня недели, времени суток, возраста посетителя и тарифа. По основному тарифу один подъём для взрослого стоит 120 рублей в будний день и 240 в выходной. Для детей от 5 до 12 лет — 30 рублей в будни и 70 в выходные. По другим взрослым тарифам подъёмы стоят дешевле, но чтобы открыть тариф, нужно сделать начальный платёж в размере 2850-8000 рублей. Есть также отдельный тариф для лиц от 65 лет.

Адрес: Дмитровский городской округ, деревня Курово, дом 68.

Перед поездкой на горнолыжный курорт уточняйте, работает ли он в текущих погодных условиях.