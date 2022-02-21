У школьников начались зимние каникулы. Рассказываем об идеях небольших познавательных и развлекательных путешествий для всей семьи — из них вы можете составить расписание на всю неделю. А идеи ваших путешествий с детьми присылайте в редакцию.
Тверь — небольшая и очень приятная провинциальная столица. Её даже сравнивают с Санкт-Петербургом за виды на Волгу и схожую архитектуру. При этом туристов здесь немного даже в самый сезон.
Главная пешеходная улица здесь — Трёхсвятская. От вокзала до неё 25 минут пешком или 10-15 на общественном транспорте. Она продолжает проспект Чайковского, который идёт прямо от железнодорожной станции. В самом начале Трёхсвятской — музей Михаила Круга. Дальше по пути — музей козла, символа города; культурный некоммерческий центр «Рельсы» с бесплатной библиотекой, небольшой галереей и двумя кафе, где каждую неделю проходят мастер-классы, кинопоказы и лекции; дом декабриста Муравьева-Апостола; музей фотографии «Искра»; развлекательный центр для детей «Эксперимент лэнд»; главная городская площадь. Упирается пешеходная улица в набережную Волги.
Чуть выше по течению находится кинотеатр «Звезда», построенный ещё в 1937 году. Ещё в пяти минутах ходьбы — Тверская филармония. А в паре кварталов — краеведческий музей и путевой дворец с картинной галереей внутри.
От Зеленограда до Твери ходят электрички. Ласточка проводит в пути около часа, билет в один конец обойдётся в 435 рублей. Проезд в обычной электричке стоит 324 рубля, но едет она два часа.
Тверь — совсем небольшой город, так что он идеально подходит для однодневного путешествия. Но, если остаться здесь на пару дней, то из на электричке можно доехать до Торжка, а на машине — до Валдая.
Главная достопримечательность Клина — это, конечно, музей-заповедник П.И. Чайковского. Он работает во все дни, кроме среды и четверга. Входной билет на посещение усадьбы, парка, флигеля, мемориального дома, экспозиции, выставок и концертно-выставочного комплекса обойдётся в 650 рублей для взрослых и 450 для льготных категорий. По субботам и воскресеньям можно посетить экскурсию. Для взрослых она стоит 840 рублей, для льготников — 640.
В музее также устраивают концерты. Например, 26 февраля в 15:00 преподаватели и студенты «Мерзляковски» проведут музыкальный вечер в честь 150-летия со дня рождения А.Н. Скрябина.
Ещё один музей в Клину посвящён Аркадию Гайдару. Он расположен в доме, где с 1938 по 1941 год жил и работал знаменитый писатель.
Усадьба Середниково — образец архитектурно-паркового зодчества русского классицизма. Она находится примерно в часе ходьбы или шести минутах езды от платформы «Фирсановская». Здесь чтят память Михаила Юрьевича Лермонтова, который гостил здесь в юности.
Усадьба работает каждый день с 8:00 до 22:00. Входной билет для взрослых стоит 100 рублей, для пенсионеров — 30, для детей до 14 лет — бесплатно. За дополнительную плату можно попасть на групповую экскурсию (их расписание уточняйте на сайте) или заказать индивидуальную за 5000 рублей. Кроме исторических интерьеров Парадного дома здесь можно прогуляться по живописному парку со старинными каменными мостами, посетить конный двор. По выходным здесь также работает кафе «Чайный дом».
Ещё недалеко от усадьбы располагается конный клуб, где проходят фотосессии и уроки верховой езды, и киногород «Пилигрим Порто».
Музей «Новый Иерусалим» и Воскресенский Новоиерусалимский монастырь находятся в Истре, в 40 минутах езда от Зеленограда. В 1656 году патриарх Никон, церковный реформатор, основал этот монастырь. Здесь он жил несколько лет, пока не впал в немилость царя Алексея Михайловича. На территории комплекса даже сохранился скит патриарха.
Рядом с трёхсотлетним монастырём — современный музейный комплекс. Прямо сейчас в нём проходят выставки «Азбука шедевров», на которой выставлены работы Карла Брюллова, Бориса Кустодиева, Казимира Малевича, Василия Кандинского и других великих русских художников, а также «Французский вкус князей Юсуповых», на которой представлено крупнейшее частное собрание XVIII — первой трети XIX века.
Ещё в музее есть две постоянные экспозиции: «Русское искусство. Церковное и светское искусство XVI — начала XX века» и «Особая кладовая», на которой выставлены памятники декоративно-прикладного искусства XVI-XVII веков.
Для детей в музее работает «Экспонариум» — интерактивная экспозиция, которая знакомит с историей, природой, культурой и выдающимися людьми региона.
По всем экспозициям музея проводят обзорные экскурсии. Уточнить их стоимость можно на сайте. Единый входной билет в будний день стоит 550 рублей для взрослого и 400 — для школьника, студента или пенсионера. В выходной — 700 и 450 рублей. Также вход на каждую экспозицию можно оплачивать по-отдельности.
Звенигород — небольшой город на берегу Москвы-реки в часе езды от Зеленограда. Звенигород знаменит Саввино-Сторожевским монастырём, основанным Саввой Сторожевским, учеником Сергия Радонежского, в конце XIV века. Это действующая обитель, расписание богослужений опубликовано на сайте. На её территории также расположен Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.
Рядом с монастырём — небольшой выставочный зал. Он работает с вторника по воскресенье с 10:00 до 17:30.
В самом городе находятся необычные музеи «Назад в СССР» и «Музей русского десерта», в которых проходят экскурсии и мастер-классы.
А ещё недалеко от Звенигорода работает биологическая станция МГУ. Здесь проходят программы с экскурсиями по лесу, мастер-классами и играми для детей от пяти лет. Последний зимний выезд пройдёт 23 февраля. Стоимость билета варьируется в зависимости от выбранной программы и тарифа. 27 февраля пройдёт экскурсия на станцию кольцевания птиц на биостанции. Билет на одного обойдётся в 1450 рублей, на взрослого с ребёнком старше восьми лет — 2000. Сюда же можно заказать и двухдневный тур с проживанием в гостевом доме биостанции.
Также с экскурсией можно приехать в Звенигородскую обсерваторию. Там расскажут об астрономии, текущих исследованиях в обсерватории, а в хорошую погоду разрешат понаблюдать за звёздами через большой телескоп. Ближайшая экскурсия пройдёт 23 февраля. Один билет стоит 800 рублей.
Путевой дворец — это здание постройки начала XIX века, которое стало частью масштабного архитектурного ансамбля Санкт-Петербургского шоссе, задуманного еще при Екатерине II. Внутри него — историко-краеведческая экспозиция «Мир русской провинции», музыкальный салон и пять небольших залов, где проходят художественные выставки и экспонируются предметы из других музеев.
Дворец находится в нескольких минутах ходьбы от станции «Подсолнечная». Музей открыт со среды по субботу с 10:00 до 18:00, по воскресеньям — с 10:00 до 16:00. Последний четверг месяца — санитарный день.
Стоимость входных билетов и экскурсий уточняйте на сайте. Для школьников, студентов, пенсионеров и других льготных категорий действуют скидки.
Музей-заповедник объединяет три усадьбы: Шахматово, Тараканово и Боблово. Все они находятся недалеко от Солнечногорска и Клина.
Шахматово — имение Бекетовых, в котором Александр Блок провёл детство и юность. В 1921 году усадьбу разграбили и сожгли. Но до нашего времени сохранились фрагменты старого парка. В конце XX века имение начали реставрировать по историческими документами, фотографиями, рисунками, воспоминаниями гостей и обитателей усадьбы. В 2001 усадьбу открыли для посетителей. Внутри хранятся предметы быта, мебели, собранные несколькими поколениями семьи Бекетовых, личные вещи Блока.
В Тараканово находится церковь Архангела Михаила, в которой венчались Александр Блок и Любовь Менделеева. Рядом стоит здание земской школы, построенной в 1897 году. В ней сейчас открыта выставка «Раритеты семьи Д.И.Менделеева из коллекции музея-заповедника» и постоянная экспозиция «Жизнь без начала и конца», которая отражает творческий путь поэта.
Боблово — имение, купленное Дмитрием Ивановичем Менделеевым, которое стало научной лабораторией великого учёного. Правда, дом Менделеева не сохранился до наших дней. Его музей открыт в доме Ильина — единственном сохранившемся здании в имении.
Стоимость входных билетов и экскурсионного обслуживания уточняйте на сайте. Усадьбы открыты со среды по воскресенье с 9:00 до 17:30 касса — с 9:00 до 17:00. 23 февраля музей-заповедник работает с 9:00 до 17:00. кассы закрываются в 16:30. Усадьба Боблово в этот день закрыта.
Ближе всего к Зеленограду находится горнолыжная база «Родина»: в километре от станции «Подрезково». Гора имеет несколько склонов, которые обслуживаются одним подъемником. Здесь действует искусственное оснежнение, склон регулярно выравнивают.
Час катания стоит 400 рублей, три часа — 700, целый день — 900. За отдельную плату можно нанять инструктора по лыжам или сноуборду, арендовать снаряжение.
Адрес: микрорайон Подрезково, улица Овражная, 35.
В сноупарке в коттеджном посёлке Спас-Каменка работает три горнолыжные трассы, две учебные, один склон для тюбинга и три подъёмника. В будни ski-pass на целый день для взрослого стоит 800 рублей, для ребёнка до 12 лет — 400. В выходные — 1000 для взрослых и 600 для детей. При предъявлении удостоверения многодетной семьи — скидка 50%.
Адрес: Лесная ул., 2, коттеджный посёлок Спас-Каменка.
На «Черневской горке» в Красногорске — трассы разной сложности, оснащённые подъемниками, и сноупарк с фигурами для освоения и оттачивания трюков. Целый день катания в будни обойдётся в 1400 рублей для взрослых и 1000 — для детей, в выходные — 1900 и 1400 рублей соответственно.
Адрес: Красногорск, улица Карбышева, 33.
«Волен» и «Степаново» — это два горнолыжных парка в Яхроме, которые вместе образуют самый крупных горнолыжный комплекс Подмосковья с 23 склонами. Здесь можно приобрести абонементы на оба парка, в один из них или оплачивать каждый подъём отдельно. Карта ски-пасса стоит 90 рублей, на неё начисляются баллы, один балл — это один рубль. Стоимость одного подъёма для взрослых варьируется между 60 и 200 баллами, для детей — между 30 и 90, в в зависимости от склона и дня недели. Если скачать мобильное приложение «Волен», то с каждого пополнения на карту будет начисляться кэшбэк.
Адрес: Дмитровский городской округ, Яхрома, Троицкая улица, 1.
В парке «Яхрома» шесть горнолыжных трасс, одна из них учебная. Ещё одна трасса для тюбинга. Безлимитный ски-пасс в будний день обойдётся в 1200 рублей, в выходной — в 2400. Стоимость одного подъёма для взрослого в будни — 50 рублей, в выходные — 100. Детям до 12 лет предоставляется 50% скидка, дети до 6 лет — бесплатно в сопровождении взрослого.
Адрес: Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, 46 км. от МКАД по Дмитровскому шоссе, поворот на д. Степаново.
На горнолыжном курорте «Сорочаны» 11 горнолыжных трасс разной сложности и одна трасса для тюбинга. Стоимость подъёма определяется в зависимости от дня недели, времени суток, возраста посетителя и тарифа. По основному тарифу один подъём для взрослого стоит 120 рублей в будний день и 240 в выходной. Для детей от 5 до 12 лет — 30 рублей в будни и 70 в выходные. По другим взрослым тарифам подъёмы стоят дешевле, но чтобы открыть тариф, нужно сделать начальный платёж в размере 2850-8000 рублей. Есть также отдельный тариф для лиц от 65 лет.
Адрес: Дмитровский городской округ, деревня Курово, дом 68.
Перед поездкой на горнолыжный курорт уточняйте, работает ли он в текущих погодных условиях.
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