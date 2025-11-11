В мае обычно ещё холодно, и люди жалуются, что без горячей воды в квартирах ещё холоднее — а отопление к этому времени уже выключено.

Официальная просьба к энергетикам не начинать профилактические отключения в Зеленограде раньше середины июня зафиксирована в распоряжении префектуры о подготовке к зиме. С такой просьбой уже обращались девять лет назад, но МОЭК не прислушался — горячую воду по-прежнему начинают выключать в мае.

Однако бывают исключения. Во время эпидемии ковида в 2020 году горячую воду начали отключать в июле — то есть технически отключать позже возможно. Но затем МОЭК объяснил, что это потребовало слишком напряженной работы, и делать так постоянно невозможно.

Три года назад в компании рассказали, что составлении графика отключения могут учитывать пожелания городских властей, но связанные с чем-то масштабным — строительством или большими массовыми мероприятиями. Учитываются ли пожелания жителей, непонятно.

В 2020—2022 годах первыми в Зеленограде под майское отключение попадали 8, 9, 10, 11, 12 микрорайоны. Потом первым стали отключать «новый» город — 14-23 микрорайоны.