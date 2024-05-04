Спектакль «Дорогой Бог!» театра «Мост» — 20 мая на сцене ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 04.05.2024 Реклама ИП Сидоров С.А. ИНН:773579861076 erid:2VSb5yVbZVS

20 мая в 18:30 на сцене ДК МИЭТ состоится показ спектакля «Дорогой Бог!» по роману Эрика-Эммануила Шмитта «Оскар и Розовая дама». Продолжительность — 2 часа 30 минут с антрактом. Билеты от 1000 рублей можно приобрести на сайте.

У каждого театра есть своя визитная карточка — тот спектакль, на который билеты нужно покупать за несколько месяцев вперед, да еще и мгновенно, иначе раскупят все желающие. У московского театра «МОСТ» таким спектаклем является «Дорогой Бог!». Это сценическая версия романа Эрика-Эммануила Шмитта «Оскар и Розовая дама».

Действие спектакля происходит в детской больнице. Смертельно больной подросток Оскар находит отдушину в смешной и позитивной бабушке Розе, которая находит невероятный человеческий ресурс — показать мальчику жизнь, дать ему прожить оставшееся время радостно и с большой благодарностью. За 12 дней Оскар проживает целую жизнь: с радостями, горестями, первой любовью. Он узнает, что такое дружба, находит в себе силы помириться с родителями, которые страшатся его болезни и боятся его потерять. Больница для Оскара становится целым миром, и жизнь его — прекрасна, несмотря на то, что очень коротка.

Как верно отметили зрители в обсуждении спектакля, эта история заставляет плакать, даже при простом пересказе. Однако режиссер спектакля и художественный руководитель театра Евгений Славутин нашел свой, какой-то безумно личный подход к этой теме. В отличие от произведения, Оскар тут не один на один со своим дневником и посланием к Богу, он окружен сверстниками, родителями, работниками больницы и, конечно же, любовью и заботой бабушки Розы.

Любой ребенок, да что скрывать, даже любой взрослый мечтал бы о такой бабушке Розе — в ней столько внутренней силы, задора, хулиганства, и, конечно, теплоты. В спектакле вообще все удивительно на своих местах: все персонажи яркие, запоминающиеся, видно, что исполнители ролей сами получают удовольствие от происходящего.

Несмотря на сложную тему, спектакль получился очень легким, светлым, положительным. Он не задумывался, как детский, однако так вышло, что он популярен именно в качестве спектакля для семейного просмотра. И он оказывает удивительное терапевтическое действие: зал в едином порыве смеется, так же плачет, сопереживая героям и самому себе — ведь это мы находим в себе такой отклик.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 19 мая мы выберем тех, кто получит билеты.

Метки:
дети, театр, клуб друзей, Дом культуры МИЭТ
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