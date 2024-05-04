У каждого театра есть своя визитная карточка — тот спектакль, на который билеты нужно покупать за несколько месяцев вперед, да еще и мгновенно, иначе раскупят все желающие. У московского театра «МОСТ» таким спектаклем является «Дорогой Бог!». Это сценическая версия романа Эрика-Эммануила Шмитта «Оскар и Розовая дама».

Действие спектакля происходит в детской больнице. Смертельно больной подросток Оскар находит отдушину в смешной и позитивной бабушке Розе, которая находит невероятный человеческий ресурс — показать мальчику жизнь, дать ему прожить оставшееся время радостно и с большой благодарностью. За 12 дней Оскар проживает целую жизнь: с радостями, горестями, первой любовью. Он узнает, что такое дружба, находит в себе силы помириться с родителями, которые страшатся его болезни и боятся его потерять. Больница для Оскара становится целым миром, и жизнь его — прекрасна, несмотря на то, что очень коротка.

Как верно отметили зрители в обсуждении спектакля, эта история заставляет плакать, даже при простом пересказе. Однако режиссер спектакля и художественный руководитель театра Евгений Славутин нашел свой, какой-то безумно личный подход к этой теме. В отличие от произведения, Оскар тут не один на один со своим дневником и посланием к Богу, он окружен сверстниками, родителями, работниками больницы и, конечно же, любовью и заботой бабушки Розы.

Любой ребенок, да что скрывать, даже любой взрослый мечтал бы о такой бабушке Розе — в ней столько внутренней силы, задора, хулиганства, и, конечно, теплоты. В спектакле вообще все удивительно на своих местах: все персонажи яркие, запоминающиеся, видно, что исполнители ролей сами получают удовольствие от происходящего.

Несмотря на сложную тему, спектакль получился очень легким, светлым, положительным. Он не задумывался, как детский, однако так вышло, что он популярен именно в качестве спектакля для семейного просмотра. И он оказывает удивительное терапевтическое действие: зал в едином порыве смеется, так же плачет, сопереживая героям и самому себе — ведь это мы находим в себе такой отклик.