Станислав Дробышевский — российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научный редактор портала «Антропогенез», педагог и популяризатор научного мировоззрения.

Когда цивилизация еще не втоптала зелень в бетон и не застеклила пальмы под колпаки оранжерей, люди кочевали по необъятным просторам планеты. Они делали бусы из бивней мамонтов и рассказывали мифы о гусях, создавших сушу. Они играли на флейтах из птичьих костей и охотились на пещерных медведей. Они украшали свои лица шрамами и дарили девушкам ожерелья из оленьих клыков. Наши таинственные предки…



Никто не знает, когда был разведён первый костёр, и никто из ныне живущих не присутствовал при шаманских плясках под сводами пещер в ледниковом периоде, но мы точно знаем, что они были! Откуда же? Так ли уж неполны анналы истории? А может, напротив, всё уже прописано в книгах, и будущим поколениям остаётся лишь читать пыльные фолианты, не надеясь узнать что-то новое? Все ли открытия уже сделаны? Об этом и многом другом посетители узнают на лекции Станислава Дробышевского «Байки из грота».