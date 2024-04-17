Лекция «Байки из грота» антрополога Станислава Дробышевского — 20 апреля на сцене ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 17.04.2024 Реклама ИП Сидоров С.А. ИНН:773579861076 erid:LatgBc37Z

20 апреля в 17:00 на сцене ДК МИЭТ лекторий «Наукоград» представляет «Байки из грота» антрополога Станислава Дробышевского. Продолжительность — 1 час 30 минут. Билеты по 900 рублей можно приобрести на сайте.

Станислав Дробышевский — российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, научный редактор портала «Антропогенез», педагог и популяризатор научного мировоззрения.

Когда цивилизация еще не втоптала зелень в бетон и не застеклила пальмы под колпаки оранжерей, люди кочевали по необъятным просторам планеты. Они делали бусы из бивней мамонтов и рассказывали мифы о гусях, создавших сушу. Они играли на флейтах из птичьих костей и охотились на пещерных медведей. Они украшали свои лица шрамами и дарили девушкам ожерелья из оленьих клыков. Наши таинственные предки…

Никто не знает, когда был разведён первый костёр, и никто из ныне живущих не присутствовал при шаманских плясках под сводами пещер в ледниковом периоде, но мы точно знаем, что они были! Откуда же? Так ли уж неполны анналы истории? А может, напротив, всё уже прописано в книгах, и будущим поколениям остаётся лишь читать пыльные фолианты, не надеясь узнать что-то новое? Все ли открытия уже сделаны? Об этом и многом другом посетители узнают на лекции Станислава Дробышевского «Байки из грота».

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на лекцию необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 19 апреля мы выберем тех, кто получит билеты.

Метки:
наука, клуб друзей, дробышевский станислав, Дом культуры МИЭТ
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Действующий зеленоградский депутат в Мосгордуме Андрей Титов подал документы для переизбрания от «Единой России» Новости
Студия красоты «Для тебя» в корпусе 338 предлагает услуги: парикмахеров, косметологов, визажистов и мастеров по маникюру Реклама
Сломанную скульптуру «Девочки с собакой» обещают восстановить в начале лета Новости
При въезде в МЖК планируют построить восьмиэтажный офисный центр с музеем удивительных камней. Вот как он может выглядеть Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа из игры Brawl Stars» — 20 апреля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Проезд по платной дороге М-11 подорожает с 19 апреля Новости
В городе под названием Зеленоград не умеют сажать деревья — как такое возможно? Новости
Ознакомительный мастер-класс по новому направлению «Компьютерная грамотность» — 19 апреля в детском развивающем центре «Талант клуб» Реклама
Отключение горячей воды в Зеленограде в 2024 году Гид
Субботник в Зеленограде прошел, но не для всех. Жителям не давали инвентарь, потому что их слишком мало или из-за его нехватки Новости
Вечер в азиатском стиле от Speak Group, Kannam Street и Asian Food — 20 апреля в гастрономическом центре «Станция» Реклама
Пауэрбанк стал причиной пожара в корпусе 1824 Новости
Водитель прокатного электросамоката сбил ребенка на самокате на площади Юности. Мы давно уже предлагали сделать там «медленную зону» Новости
Самый востребованный проект загородного дома в 2023 году Реклама
Опасную стройплощадку в 3-м микрорайоне дети облюбовали для игр. Нормальной охраны и ограждения там нет Новости
Началась переделка здания несостоявшегося «аквапарка» в социальный центр. Новости
Сеть аптек «Живика» проводит весеннюю акцию в Зеленограде: скидки до 25% на покупки в апреле* Реклама
Корнер грузинской кухни «Ваш лаваш» открылся в гастроцентре «Станция» на Крюковской площади Новости
Отмену мигающего зеленого светофора снова раскритиковали в префектуре, одновременно подтвердив снижение числа пострадавших в ДТП. Такая позиция чиновников прямо противоречит политике президента Путина Новости
Солнечный витамин: кому и сколько принимать? Объясняют специалисты сети медицинских офисов CMD Реклама
Ровесник космонавтики: подборка интересных статей о вкладе Зеленограда в освоение космоса Истории
Дачный поселок «Трамвай» в 9-м микрорайоне отозвал жалобу по иску к зеленоградской префектуре о якобы незаконном решении о сносе их забора. Но вопросов к ним ещё много Новости
Дни открытых дверей в «IDOL FACE Зеленоград» — 12-14 апреля. Акция 10+5 визитов для новых клиентов Реклама
Застройщика ЖК «Зеленоград Ривьера» на улице Полагушина привлекут к ответственности за нарушения при строительстве Новости
Запуск МЦД в Зеленограде привел к росту нарушений со стороны иностранных рабочих Новости
Аренда помещений в Центре активной жизни «Савёлки». Новым арендаторам — скидки! Реклама
Сбор старой бытовой техники и электроники — 20 апреля в трёх точках Зеленограда и окрестностей Афиша
Ещё один жилой или производственный квартал могут построить в новом городе Новости
Зоомагазин «Котоплан» открылся в Андреевке (ТЦ «Энергия») — здесь вы найдёте актуальные товары для собак и кошек Реклама
Запуск автобуса из Зеленограда до станции МЦД Фирсановская снова задерживается. Теперь нашли новые причины Новости
Многие зеленоградцы готовы сами собрать мусор во дворе или соседнем лесу. Но ждать приглашения властей на субботник не стоит — займитесь этим самостоятельно Новости
Работа в Зеленограде в АО «Навигатор» Реклама
Разочаровавшийся в Боге посетитель зеленоградской церкви разбил икону Новости
Незадачливого застройщика «культурно-досугового центра» окончательно выгоняют с участка напротив 14-го микрорайона Новости
Большая перезагрузка с доктором Наседкиным — 19 апреля в Гринсити (Микрон) Реклама
Магазин «Магнит Косметик» открывается возле станции Крюково. Вскоре там же начет работать и продуктовый «Магнит» Новости
После теракта в «Крокусе» некоторые школы ещё больше ограничили проход на свою территорию Новости
Заканчивается расширение фудкорта в «Иридиуме» — с виду уже всё готово к открытию Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру