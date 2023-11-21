Вместе с трибьют-группой «Чёрный квадрат» вы вспомните легендарные песни группы «КИНО», откроете для себя многогранность творчества Виктора Цоя и сможете оценить красоту музыки группы с совершенно нового ракурса.



Концерт станет для вас незабываемым. Вы сможете почтить память любимого рок-музыканта, вспомнив его творчество.

