17 декабря в 17:00 на сцене ДК МИЭТ состоится концерт трибьют-группы «Чёрный квадрат». Билеты от 750 рублей можно приобрести на сайте.
Вместе с трибьют-группой «Чёрный квадрат» вы вспомните легендарные песни группы «КИНО», откроете для себя многогранность творчества Виктора Цоя и сможете оценить красоту музыки группы с совершенно нового ракурса.
Концерт станет для вас незабываемым. Вы сможете почтить память любимого рок-музыканта, вспомнив его творчество.
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 16 декабря мы выберем тех, кто получит билеты.
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