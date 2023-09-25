Этно-экстрим группа «ИВА НОВА» отмечает свой 21-й день рождения!



«ИВА НОВА» — экстремально нежные, музыкально сложные, самые рОковые барышни на Петербургской андеграундной сцене. С каждым прожитым годом они не теряют силу, а, наоборот, напитываются ею от общения с публикой, от музыки, друг от друга. Сейчас группа заканчивает работу над своим новым, шестым студийным альбомом, который планируют представить в начале 2024 года.



С ними вместе приедет очаровательный творческий тандем Лены Лилеевой и Анны Фоминой. Нестрогие формы, в которых рождаются песни-исповеди о быстро меняющемся мире и судьбе маленького человека посреди неизвестности.



Вас ждёт незабываемый вечер, полный искренней и бьющей через край музыкальной энергии, шаманских танцев, пронизывающих лирических мелодий и тёплого общения. А согреет публику перед этим изумительная Elya Grand — споёт новые песни, порадует магической атмосферой.

Адрес: корпус 159, клуб «Кинематограф».