Концерт этно-экстрим-группы «ИВА НОВА» — 29 сентября в «Кинематографе». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 25.09.2023 Реклама ООО «КИНИК», ИНН 7735198342, erid:LatgC7ZRH

29 сентября на сцене клуба «Кинематограф» состоится концерт группы «ИВА НОВА», дуэта #лилеевафомина и исполнительницы Elya Grand. Билеты от 600 рублей можно приобрести на сайте.

Этно-экстрим группа «ИВА НОВА» отмечает свой 21-й день рождения!

«ИВА НОВА» — экстремально нежные, музыкально сложные, самые рОковые барышни на Петербургской андеграундной сцене. С каждым прожитым годом они не теряют силу, а, наоборот, напитываются ею от общения с публикой, от музыки, друг от друга. Сейчас группа заканчивает работу над своим новым, шестым студийным альбомом, который планируют представить в начале 2024 года.

С ними вместе приедет очаровательный творческий тандем Лены Лилеевой и Анны Фоминой. Нестрогие формы, в которых рождаются песни-исповеди о быстро меняющемся мире и судьбе маленького человека посреди неизвестности.

Вас ждёт незабываемый вечер, полный искренней и бьющей через край музыкальной энергии, шаманских танцев, пронизывающих лирических мелодий и тёплого общения. А согреет публику перед этим изумительная Elya Grand — споёт новые песни, порадует магической атмосферой.

Адрес: корпус 159, клуб «Кинематограф».

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 28 сентября мы выберем тех, кто получит билеты.

Метки:
клуб друзей, рок-музыка, концерт, Кинематограф
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