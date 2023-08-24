Недавно открывшийся детский парк развлечений «Лунный кот» (Савелкинский проезд, 2 ) с 1 сентября по пятницам, субботам и воскресеньям приглашает детей и взрослых на развлекательные мероприятия.
15.00-16.00 — «Школьная суматоха» — Анимационная программа с Чевостиком и школьницей Машей.
16.00-17.00 — «Серебряное шоу+диско» с аниматорами парка «Лунный кот».
17.00-18.30 — Скрипач-виртуоз Игорь Балашов, выпускник московской консерватории, победитель международных конкурсов — в репертуаре популярные мелодии, неоклассика, танго, джаз.
16.00-16.30 — Дискотека с аниматорами парка «Лунный кот».
11.30-13.30 — Космический квест «Амонг Ас с Космонавтом».
11.30-13.30 — Лотерея с призами.
11.30-13.30 — Дискотека.
14.00 — «Шоу Трансформеров» — интереснейшее шоу роботов, с дымовыми пушками, с лазерами и неповторимым сценарием.
18.00-19.30 — Саксофон, живое исполнение разных стилей: соул, джаз, фанк и классика.
Информация и заказ столиков: 8-800-500-00-75.
«Лунный кот»: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 2 (центр активной жизни «Савелки», центральный вход, 2 этаж)