Зрители определят финал нового спектакля-социологической драмы в «Ведогонь-театре». Читка пьесы пройдет 28 июня 28 июня 19:00 Ведогонь-театр

Необычный спектакль пройдет 28 июня в «Ведогонь-театре» — читка пьесы «Господь, жги! vs Господи, помилуй!», родившейся в результате социологических исследований, проведённых социологом Игорем Задориным и представленных в виде текста автором Виттой Владимировой. Зрители, пришедшие на спектакль, примут непосредственное участие в судьбе героя и развитии сюжета.

Драма строится вокруг философских исканий социолога Павла Бодрова, которого интересует разработка «теории и практики Апокалипсиса». В своих размышлениях он обращается с вопросами к зрителям, а в финале его судьбу и вовсе решит голосование зала.

«У нас получилось полноценное драматическое произведение: с внутренним конфликтом главного героя, любовной линией и даже с Хором, как в античном театре, — рассказала „Зеленоград.ру“ автор пьесы Витта Владимирова. — Но в отличие от классического театра, в нашей драме зрители становятся активными участниками действия — частью хора, который, как известно, представляет на сцене волю богов и глас народа».

После спектакля, который пройдёт в малом зале театра, состоится обсуждение и живое общение с авторами и участниками.

Постановщик драмы — Антон Васильев, в этом сезоне уже удививший работой в необычном формате на стыке театра и науки, в проекте фестиваля-лаборатории. Участвуют актёры театра Зоя Даниловская, Марина Бутова, Ильдар Аллабирдин, Александр Бавтриков, Ярослав Шевалдов и Кирилл Лясковский.

Начало в 19 часов. Билеты по 700 рублей на сайте театра.

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Метки:
театр, Васильев Антон, Бавтриков Александр, владимирова витта, Ведогонь-театр
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