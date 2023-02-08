В честь 65-летия Зеленограда «лирики» из «Ведогонь-театра» пригласили «физиков» и организовали фестиваль-лабораторию «Театр+Наука». Он пройдёт 25 и 26 февраля. В программе не только научно-популярные лекции и мастер-классы, но и эскизы спектаклей, вдохновленные научными разработками ученых МИЭТа. Первые мероприятия фестиваля уже начались — в фойе театра можно познакомиться с оригинальной фотовыставкой Юлии Пасечник «Промышленность как искусство».
Программа фестиваля очень насыщенная. В театре появятся роботы и компьютеры, пройдут лекции о современных технологиях в театре, психологии, ТРИЗ, кибербезопасности и арт-терапии. Также в рамках фестиваля в «Ведогонь-театре» повторят диджитал-проект «Выбор», который появился в рамках лаборатории Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров, проведут театрально-научный квиз и устроят читки фантастики. А вечером 25 февраля в Большом зале состоится спектакль Театра им. Гоголя «Девять» (16+).
Подробнее: программа на 25 февраля.
Артисты «Ведогонь-театра» Антон Васильев, Ярослав Шевалдов и Илья Роговин сейчас работают над эскизами спектаклей. Главные темы — это научные разработки ученых из МИЭТа: Сергей Дубков работает над плазмонным сенсором для экспресс анализа ультрамалых концентраций веществ, Тимофей Савчук исследует возможность получения полезных органических веществ из воздуха, а Владимир Жмылёв вместе с командой разработал умную систему для контроля состояния крупного рогатого скота.
До начала работы над эскизом режиссеры встречались с учеными, чтобы разобраться в теме исследования. После начался творческий поиск — написание драматургического текста, тренинги, репетиции. Артисты представят научные разработки в неожиданных жанрах: сказка, абсурдно-научная буффонада и шпионская комедия. Увидеть результат их работы и познакомиться с учеными можно будет на Большой сцене «Ведогонь-театра» 26 февраля в 19:00.
Подробнее: программа на 26 февраля.
«Промышленность — это красиво! Я ставлю себе задачу показать ее с новой стороны, с необычного ракурса, чтобы люди увидели ее другими глазами», — говорит автор выставки Юлия Пасечник*.
Билет на два дня фестиваля стоит 300 рублей. Но на большинство событий требуется дополнительная регистрация. Общий фестивальный билет дает право гарантированного посещения до трех событий по регистрации, а также свободный проход на события, не требующие регистрации. Билеты на vedogon.ru
Адрес: Зеленоград, улица Юности, 17.
* Юлия — международный фотограф из Зеленограда, много путешествует. В её послужном списке космодромы, шахты минус 300 метров под землей, ядерные реакторы (в Чехии, работу которого останавливают один раз в 30 лет, и проект ITER во Франции), испытание пожарной пены, золотые рудники, боинги, съёмки для ряда крупнейших предприятий в Европе — всего не перечислишь. Основным жанром съёмки является промышленность, съёмочный охват более 30 регионов России. Работы Юлии используют в оформлении ежегодного Международного экономического форума в Санкт-Петербурге и международного форума «Иннопром» в Екатеринбурге. Участник международных фотоконкурсов Sony Word Photography, Zeiss, Photography Award. На счету более десяти персональных выставок. Читает лекции в МГПУ по курсу «Промышленная фотография».