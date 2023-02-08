Главное событие фестиваля — театральные лаборатории

Артисты «Ведогонь-театра» Антон Васильев, Ярослав Шевалдов и Илья Роговин сейчас работают над эскизами спектаклей. Главные темы — это научные разработки ученых из МИЭТа: Сергей Дубков работает над плазмонным сенсором для экспресс анализа ультрамалых концентраций веществ, Тимофей Савчук исследует возможность получения полезных органических веществ из воздуха, а Владимир Жмылёв вместе с командой разработал умную систему для контроля состояния крупного рогатого скота.

До начала работы над эскизом режиссеры встречались с учеными, чтобы разобраться в теме исследования. После начался творческий поиск — написание драматургического текста, тренинги, репетиции. Артисты представят научные разработки в неожиданных жанрах: сказка, абсурдно-научная буффонада и шпионская комедия. Увидеть результат их работы и познакомиться с учеными можно будет на Большой сцене «Ведогонь-театра» 26 февраля в 19:00.

Подробнее: программа на 26 февраля.