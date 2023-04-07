«Луч света» в тёмном царстве или часть этого царства? Жертва обстоятельств или сильная женщина, способная бороться за свою любовь? Катерина — главная героиня пьесы А.Н. Островского «Гроза» — меняется в каждой сценической версии этого произведения.

«Гроза. Апокриф» в постановке Евгения Закирова — спектакль для молодых и о молодости. Со всей её порывистостью, безрассудством, страстностью и в то же время незащищённостью. Пожалуй, никогда ещё произведение школьной программы не было так близко публике.



Режиссёр Евгений Закиров: «Как не потерять себя/тебя/ближнего в мире бесконечных, безжалостно кратких ответов? Все всё знают, всё понимают, ответы всегда под рукой — человечество освоилось во множестве техник и методик, казалось бы, всё сверхочевидно… Но человек не очевиден. Он сложен, с ним нужно быть внимательным и добрым. Мы пытаемся открыть новые смыслы и стараемся обращаться с пьесой с тем же добром и вниманием, с каким стоило бы относиться друг к другу жителям нашего богоспасаемого Калинова».