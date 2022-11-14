Детский театр «Крылья» объявляет старт конкурса художественного слова «Крылатые дети». От участников ждут сольного исполнения прозы и стихов. Отборочный этап пройдёт с 14 ноября по 11 декабря заочно — оценивать будут видеозаписи выступлений. Приглашаются дети от 4 до 17 лет.
Уникальная возможность попробовать свои силы в ораторском искусстве и актерском мастерстве, погрузиться в волшебный мир литературы и театра.
Детский театр «Крылья» приглашает всех юных зеленоградцев на первый театральный конкурс художественного слова.
Вас ждёт теплая атмосфера театра, профессиональное жюри, приятные призы.
Детский театр «Крылья» ждёт всех!
К участию допускаются сольные исполнители прозаических или поэтических текстов.
Конкурс пройдёт в два этапа — отборочный (заочно) и финальный (очно).
Возрастные категории:
- младшая группа — 4-5 лет
- средняя младшая группа — 6-7 лет
- средняя группа — 8-10 лет
- средняя старшая группа — 11-13 лет
- старшая группа — 14-17 лет.
Участие в выборе финалистов: каждый конкурсант получает ссылку, по которой можно голосовать за понравившегося участника. Пятеро чтецов, набравших наибольшее количество голосов своих соперников, проходят в финальный этап конкурса вместе с участниками, прошедшими отбор жюри.
К участию допускаются исполнители, отправившие заявки на почту info@teatrkrylja.ru до 11 декабря и предоставившие жюри видеозапись своего выступления.
Оформление видеозаписи: время записи не должно превышать 7 минут без остановок и монтажа. Видео обязательно записывать горизонтально.
Сроки:
- регистрация и отправление конкурсных работ — с 14 ноября по 11 декабря
- оценка конкурсных работ членами жюри, размещение результатов на сайте и в соц.сетях — с 11 по 14 декабря
- публикация итогов отборочного этапа на сайте и в социальных сетях театра — 15 декабря.
Подробнее об оформлении конкурсной заявки и правилах проведения конкурса читайте здесь.
К участию допускаются конкурсанты, прошедшие отбор жюри, а также 5 участников, набравших наибольшее количество голосов других участников конкурса.
Участник представляет на заключительном этапе то же или другое произведение (не более 7 минут). Участники, не уложившиеся во временные рамки, могут быть сняты с конкурса по решению жюри.
График выступлений: очный смотр конкурсных номеров пройдёт по возрастным группам в соответствии с расписанием, опубликованном в социальных сетях не позднее 14 декабря 2022 года.
Сроки:
- выступления конкурсантов — с 16 по 18 декабря
- публикация итогов конкурса на сайте и в социальных сетях театра — 20 декабря.
Адрес проведения очного этапа: Зеленоград, корпус 100, детский театр «Крылья».
Все заявки и материалы отправляются в Оргкомитет на почту: info@teatrkrylja.ru
Все вопросы вы можете задать по телефону: 8-964-572-27-47
Положение о проведении конкурса художественного слова «Крылатые дети».