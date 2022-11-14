Конкурс художественного слова «Крылатые дети» — в детском театре «Крылья» с 14 ноября 14 ноября - 11 декабря Детский театр "Крылья" Возраст от 4 до 17

Детский театр «Крылья» объявляет старт конкурса художественного слова «Крылатые дети». От участников ждут сольного исполнения прозы и стихов. Отборочный этап пройдёт с 14 ноября по 11 декабря заочно — оценивать будут видеозаписи выступлений. Приглашаются дети от 4 до 17 лет.

Уникальная возможность попробовать свои силы в ораторском искусстве и актерском мастерстве, погрузиться в волшебный мир литературы и театра.
Детский театр «Крылья» приглашает всех юных зеленоградцев на первый театральный конкурс художественного слова.

Вас ждёт теплая атмосфера театра, профессиональное жюри, приятные призы.
Детский театр «Крылья» ждёт всех!

Условия проведения конкурса

К участию допускаются сольные исполнители прозаических или поэтических текстов.

Конкурс пройдёт в два этапа — отборочный (заочно) и финальный (очно).

Возрастные категории:

  • младшая группа — 4-5 лет
  • средняя младшая группа — 6-7 лет
  • средняя группа — 8-10 лет
  • средняя старшая группа — 11-13 лет
  • старшая группа — 14-17 лет.

Участие в выборе финалистов: каждый конкурсант получает ссылку, по которой можно голосовать за понравившегося участника. Пятеро чтецов, набравших наибольшее количество голосов своих соперников, проходят в финальный этап конкурса вместе с участниками, прошедшими отбор жюри.

Первый этап конкурса — отборочный (заочный)

К участию допускаются исполнители, отправившие заявки на почту info@teatrkrylja.ru до 11 декабря и предоставившие жюри видеозапись своего выступления.

Оформление видеозаписи: время записи не должно превышать 7 минут без остановок и монтажа. Видео обязательно записывать горизонтально.

Сроки:

  • регистрация и отправление конкурсных работ — с 14 ноября по 11 декабря
  • оценка конкурсных работ членами жюри, размещение результатов на сайте и в соц.сетях — с 11 по 14 декабря
  • публикация итогов отборочного этапа на сайте и в социальных сетях театра — 15 декабря.

Подробнее об оформлении конкурсной заявки и правилах проведения конкурса читайте здесь.

Второй этап конкурса — финальный (очный)

К участию допускаются конкурсанты, прошедшие отбор жюри, а также 5 участников, набравших наибольшее количество голосов других участников конкурса.

Участник представляет на заключительном этапе то же или другое произведение (не более 7 минут). Участники, не уложившиеся во временные рамки, могут быть сняты с конкурса по решению жюри.

График выступлений: очный смотр конкурсных номеров пройдёт по возрастным группам в соответствии с расписанием, опубликованном в социальных сетях не позднее 14 декабря 2022 года.

Сроки:

  • выступления конкурсантов — с 16 по 18 декабря
  • публикация итогов конкурса на сайте и в социальных сетях театра — 20 декабря.

Адрес проведения очного этапа: Зеленоград, корпус 100, детский театр «Крылья».

Контакты

Все заявки и материалы отправляются в Оргкомитет на почту: info@teatrkrylja.ru

Все вопросы вы можете задать по телефону: 8-964-572-27-47

Положение о проведении конкурса художественного слова «Крылатые дети».

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Метки:
творческие конкурсы, Крылья
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