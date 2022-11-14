Второй этап конкурса — финальный (очный)

К участию допускаются конкурсанты, прошедшие отбор жюри, а также 5 участников, набравших наибольшее количество голосов других участников конкурса.

Участник представляет на заключительном этапе то же или другое произведение (не более 7 минут). Участники, не уложившиеся во временные рамки, могут быть сняты с конкурса по решению жюри.

График выступлений: очный смотр конкурсных номеров пройдёт по возрастным группам в соответствии с расписанием, опубликованном в социальных сетях не позднее 14 декабря 2022 года.

Сроки:

выступления конкурсантов — с 16 по 18 декабря

публикация итогов конкурса на сайте и в социальных сетях театра — 20 декабря.