22 апреля в 18:30 в ДК МИЭТ состоится финал конкурса талантов VESNA 2022. Прийти сможет любой желающий, кто выиграет электронный билет в конкурсе репостов в группе проекта ВКонтакте. А для участников клуба друзей у нас есть несколько пригласительных билетов.
Совсем скоро в НИУ МИЭТ пройдёт финал конкурса талантов VESNA 2022, отборочный тур которого был проведён в начале апреля. Это самое масштабное мероприятие весеннего семестра, в котором участники сразятся в пяти номинациях за звание самого талантливого студента университета.
Свои возможности и умения финалисты покажут в нескольких групповых и индивидуальных номинациях, основными из которых будут хореография и вокал, а также свободное направление: стендап, чечётка, фокусы, игра на гитаре — всё, что угодно.
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» организаторы конкурса дарят несколько пригласительных билетов. Для получения билетов на финал необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 21 апреля мы определим тех, кто получит билеты.