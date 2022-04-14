Совсем скоро в НИУ МИЭТ пройдёт финал конкурса талантов VESNA 2022, отборочный тур которого был проведён в начале апреля. Это самое масштабное мероприятие весеннего семестра, в котором участники сразятся в пяти номинациях за звание самого талантливого студента университета.

Свои возможности и умения финалисты покажут в нескольких групповых и индивидуальных номинациях, основными из которых будут хореография и вокал, а также свободное направление: стендап, чечётка, фокусы, игра на гитаре — всё, что угодно.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» организаторы конкурса дарят несколько пригласительных билетов. Для получения билетов на финал необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 21 апреля мы определим тех, кто получит билеты.