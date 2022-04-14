Финал конкурса талантов Vesna — 22 апреля в ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарят пригласительные билеты 22 апреля Возраст 12+

22 апреля в 18:30 в ДК МИЭТ состоится финал конкурса талантов VESNA 2022. Прийти сможет любой желающий, кто выиграет электронный билет в конкурсе репостов в группе проекта ВКонтакте. А для участников клуба друзей у нас есть несколько пригласительных билетов.

Совсем скоро в НИУ МИЭТ пройдёт финал конкурса талантов VESNA 2022, отборочный тур которого был проведён в начале апреля. Это самое масштабное мероприятие весеннего семестра, в котором участники сразятся в пяти номинациях за звание самого талантливого студента университета.

Свои возможности и умения финалисты покажут в нескольких групповых и индивидуальных номинациях, основными из которых будут хореография и вокал, а также свободное направление: стендап, чечётка, фокусы, игра на гитаре — всё, что угодно.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» организаторы конкурса дарят несколько пригласительных билетов. Для получения билетов на финал необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 21 апреля мы определим тех, кто получит билеты.

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Метки:
творческие конкурсы, миэт, клуб друзей
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Финал конкурса талантов VESNA 2022 — 22 апреля в ДК МИЭТ. Клуб друзей «Зеленоград.ру» и организаторы конкурса дарят пригласительные билеты Афиша
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