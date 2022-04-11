Чемпионат проводится по инициативе Виталия Сурмы, вице-чемпиона Европы по танцевальному шоу среди профессионалов, финалиста Чемпионата Мира, 8-кратного серебряного призера чемпионатов России, участника телешоу «Танцы со звёздами», обладателя международной тренерской и судейской категорий WDC.



Основная идея мероприятия — сформировать танцевальную среду в нашем округе, объединить все зеленоградские школы танцев, чтобы дети могли развиваться от первых шагов до профессионального уровня.

Соревнования во всех возрастных категориях пройдут на сцене киноконцертного зала Культурного центра «Зеленоград». Вечернее отделение украсят шоу-номера многократных чемпионов мира и Европы по танцевальному шоу — Фёдора Полянского и Дины Ахметгареевой, Николая Пантюхина и Инны Свечниковой. Ведущим вечернего отделения станет президент Российского танцевального союза, президент Евро-Азиатского танцевального совета (EADC), вице-президент Всемирного танцевального Совета (WDC), победитель международных и всесоюзных соревнований, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Станислав Попов.

Официальный сайт Чемпионата Зеленограда по танцевальному искусству https://zelenograd.dance/champ