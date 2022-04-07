9 апреля в 19:00 в «Кинематографе» состоится Большой весенний концерт Владимира Кочуркова. Оплата входа на концерт будет по принципу «free donation».
Владимир Кочурков — участник легендарной зеленоградской группы «Киоск», автор проекта «Отвар трав» и любимец зеленоградской публики. На его концерте в эту субботу, 9 апреля, поём любимые хиты, обнимаемся и танцуем, что есть сил! Билеты для входа на мероприятие не требуются, оплата будет происходить в формате «free donation» — кто сколько может и хочет.
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» клуб «Кинематограф» дарит 4 депозита на 1000 рублей в баре клуба во время концерта Владимира Кочуркова. Для получения депозита необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 8 апреля мы выберем тех, кто получит депозиты.
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