Бесплатный тренинг на тему: «Откуда берется послеродовая депрессия, существует ли она, или это просто модное словосочетание ничего под собой не содержащее» пройдет 10 февраля в кафе «Игрушечная» в 17 микрорайоне. Также будет обсуждаться эмоциональное и родительское выгорание, и как со всем этим справиться. Начало встречи в 10:00. В дальнейшем тренинги планируется проводить еженедельно, по четвергам.