Бесплатный тренинг на тему: «Откуда берется послеродовая депрессия, существует ли она, или это просто модное словосочетание ничего под собой не содержащее» пройдет 10 февраля в кафе «Игрушечная» в 17 микрорайоне. Также будет обсуждаться эмоциональное и родительское выгорание, и как со всем этим справиться. Начало встречи в 10:00. В дальнейшем тренинги планируется проводить еженедельно, по четвергам.
Кому подойдёт: тренинг, в первую очередь, предназначен для молодых мам, пытающихся самостоятельно справиться с тяжелым физическим и эмоциональным состоянием, связанным с гормональными перестройками после рождения ребёнка. Если вы чувствуете, что вам нужна помощь, наш психолог сможет оказать вам поддержку.
Адрес: г. Зеленоград, Георгиевский проспект 33 А к2, кафе «Игрушечная» (@igrushe4naya).
Запись в wats app: +7-929-588-05-98.
Стоимость: бесплатно.
Время проведения: 10 февраля, 10:00 — 11:00. Места в группе ограничены, поэтому не затягивайте.
Организатор: фонд «Реликт»