Бесплатные групповые тренинги с психологом для мам с послеродовой депрессией и родительским выгоранием — по четвергам в 17 микрорайоне 07.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Бесплатный тренинг на тему: «Откуда берется послеродовая депрессия, существует ли она, или это просто модное словосочетание ничего под собой не содержащее» пройдет 10 февраля в кафе «Игрушечная» в 17 микрорайоне. Также будет обсуждаться эмоциональное и родительское выгорание, и как со всем этим справиться. Начало встречи в 10:00. В дальнейшем тренинги планируется проводить еженедельно, по четвергам.

Кому подойдёт: тренинг, в первую очередь, предназначен для молодых мам, пытающихся самостоятельно справиться с тяжелым физическим и эмоциональным состоянием, связанным с гормональными перестройками после рождения ребёнка. Если вы чувствуете, что вам нужна помощь, наш психолог сможет оказать вам поддержку.

Адрес: г. Зеленоград, Георгиевский проспект 33 А к2, кафе «Игрушечная» (@igrushe4naya).

Запись в wats app: +7-929-588-05-98.

Стоимость: бесплатно.

Время проведения: 10 февраля, 10:00 — 11:00. Места в группе ограничены, поэтому не затягивайте.

Организатор: фонд «Реликт»

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Метки:
психологическая помощь, молодые мамы
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