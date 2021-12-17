Настоящие чайные эксперты Наталья — гость чайных рубрик на каналах «ТВЦ» и «Москва 24» — и Фёдор из проекта «Кубометръ чая» проведут лекцию-дегустацию и мастер-класс по завариванию нескольких сортов чая из Китая, России и Грузии. Они покажут, как вкусно заварить чай разными методами — от холодной заварки «колд-брю» до приготовления в сифоне, — поделятся секретами, расскажут, на что обращать внимание при выборе чая, воды и посуды для заваривания.

На встрече можно будет не только узнать много нового, попробовать привычные и более редкие сорта чая, но и купить чай и уникальные чайные подарки к Новому году для близких и родных.

Интернет-магазин «Кубометръ чая» существует с 2014 года. В блоге проекта можно найти много интересного о чае, а на сайте выбрать чай, который станет для вас «тем самым»! В магазине подобраны моносорта чая со всего света и купажи высочайшего качества, не требующие сложных церемоний при заварке и, самое главное, — необычайно вкусные и ароматные!