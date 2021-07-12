Заказать сыр Алексея Эрлиха можно по вотсапу/телеграму по номеру 8-916-557-51-20 или по электронной почте alexeyerlikh@gmail.com. В ассортименте следующие сыры:

примо-сале — очень молодой и очень свежий (вчерашний или сегодняшний) итальянский сыр. Прекрасен для салатов и бутербродов. Часто делается с маслинами или оливками

— очень молодой и очень свежий (вчерашний или сегодняшний) итальянский сыр. Прекрасен для салатов и бутербродов. Часто делается с маслинами или оливками белпер-кнолле — швейцарский сыр из коровьего молока в виде шариков, обсыпанных перцем или пряными травами. Бывает разной выдержанности, в зависимости от которой он либо остаётся довольно мягким, либо приобретает почти каменную твёрдость. Немного солоноватый с чесночным привкусом. Отлично сочетается и с пивом и с вином

— швейцарский сыр из коровьего молока в виде шариков, обсыпанных перцем или пряными травами. Бывает разной выдержанности, в зависимости от которой он либо остаётся довольно мягким, либо приобретает почти каменную твёрдость. Немного солоноватый с чесночным привкусом. Отлично сочетается и с пивом и с вином реблошон — мягкий французский сыр из коровьего молока из провинции Савойя. Умеренно выраженный аромат и нежный сливочный вкус

— мягкий французский сыр из коровьего молока из провинции Савойя. Умеренно выраженный аромат и нежный сливочный вкус толеджиано — мягкий итальянский сыр из коровьего молока с ароматным запахом и приятным сливочным, немного острым вкусом

— мягкий итальянский сыр из коровьего молока с ароматным запахом и приятным сливочным, немного острым вкусом горгонзола — известный итальянский сыр с голубой плесенью. Разный по консистенции в зависимости от технологии. Прекрасно сочетается с винами, выпечкой и даже десертами

— известный итальянский сыр с голубой плесенью. Разный по консистенции в зависимости от технологии. Прекрасно сочетается с винами, выпечкой и даже десертами шевр — мягкий тврожистый козий сыр, слегка острый. Может быть вкусен как в сочетании с пряными травами и перцем, так и со сладким вареньем

— мягкий тврожистый козий сыр, слегка острый. Может быть вкусен как в сочетании с пряными травами и перцем, так и со сладким вареньем кроттен — маленькие головки козьего сыра с белой плесенью (иногда с вкраплениями зелёной плесени на поверхности), острым вкусом традиционного козьего сыра

— маленькие головки козьего сыра с белой плесенью (иногда с вкраплениями зелёной плесени на поверхности), острым вкусом традиционного козьего сыра камамбер — хорошо известный сыр с белой плесенью. Козий камамбер имеет приятный немножко острый, чуть грибной вкус

— хорошо известный сыр с белой плесенью. Козий камамбер имеет приятный немножко острый, чуть грибной вкус а также: моцарелла, лангр, козье полено, пан л'эвек, тет-де-муан, качотта, томм, имеретинский

Цена для примо-сале, моцареллы, качотты и имеретинского 100-120 рублей за 100 г, белпер-кнолле — 150 за шарик, остальные — 180-250 рублей за 100 грамм.