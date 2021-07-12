Клуб друзей «Зеленоград.ру» провёл первое мероприятие, на которых мы будем знакомить наших читателей с местными производителями различной продукции ручной работы.
Первой встречей стала лекция-дегустация с производителем крафтового сыра Алексеем Эрлихом. Она прошла 24 июня в пивном баре «Это Бар» в корпусе 1824. Алексей предложил гостям мягкие, полутвёрдые и выдержанные сыры из козьего и коровьего молока по французским, итальянским и швейцарским рецептам. Участников встречи угощали сырами толеджиано, реблошон, белпер-кнолле, камамбер, кроттен, шевр, примо сале и горгонзола и другими.
«Очень вкусный и неожиданно разнообразный „местный“ сыр, хорошо провели время», «Было супер! Спасибо за приятный вечер и отличный сыр», «Очень душевно и вкусно» , — пишут те, кто побывал на дегустации.
Победитель увлекательной викторины о сыроварении унёс домой головку прекрасного сыра.
Заказать сыр Алексея Эрлиха можно по вотсапу/телеграму по номеру 8-916-557-51-20 или по электронной почте alexeyerlikh@gmail.com. В ассортименте следующие сыры:
- примо-сале — очень молодой и очень свежий (вчерашний или сегодняшний) итальянский сыр. Прекрасен для салатов и бутербродов. Часто делается с маслинами или оливками
- белпер-кнолле — швейцарский сыр из коровьего молока в виде шариков, обсыпанных перцем или пряными травами. Бывает разной выдержанности, в зависимости от которой он либо остаётся довольно мягким, либо приобретает почти каменную твёрдость. Немного солоноватый с чесночным привкусом. Отлично сочетается и с пивом и с вином
- реблошон — мягкий французский сыр из коровьего молока из провинции Савойя. Умеренно выраженный аромат и нежный сливочный вкус
- толеджиано — мягкий итальянский сыр из коровьего молока с ароматным запахом и приятным сливочным, немного острым вкусом
- горгонзола — известный итальянский сыр с голубой плесенью. Разный по консистенции в зависимости от технологии. Прекрасно сочетается с винами, выпечкой и даже десертами
- шевр — мягкий тврожистый козий сыр, слегка острый. Может быть вкусен как в сочетании с пряными травами и перцем, так и со сладким вареньем
- кроттен — маленькие головки козьего сыра с белой плесенью (иногда с вкраплениями зелёной плесени на поверхности), острым вкусом традиционного козьего сыра
- камамбер — хорошо известный сыр с белой плесенью. Козий камамбер имеет приятный немножко острый, чуть грибной вкус
- а также: моцарелла, лангр, козье полено, пан л'эвек, тет-де-муан, качотта, томм, имеретинский
Цена для примо-сале, моцареллы, качотты и имеретинского 100-120 рублей за 100 г, белпер-кнолле — 150 за шарик, остальные — 180-250 рублей за 100 грамм.
Клуб друзей «Зеленоград.ру» планирует организовывать подобные встречи на регулярной основе. Если у вас есть предложения, кого из производителей пригласить для проведения подобной лекции-дегустации или мастер-класса, пишите нам club@zelenograd.ru. Вступайте в клуб, чтобы участвовать в специальных мероприятиях «Зеленоград.ру» и получать специальные предложения наших партнеров.