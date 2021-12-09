Легендарная «Матрица» возвращается на киноэкраны сети «Синема Парк». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты в кино 9 декабря Кинотеатр "Синема парк" Возраст 16+

Культовый научно-фантастический фильм «Матрица. Перевыпуск» возвращается на большие экраны. Впервые фильм 1999 года можно увидеть в формате IMAX. Картина вышла в повторный прокат в кинотеатры «Объединённой сети Синема Парк и Формула Кино». Билеты можно приобрести на сайте. Ближайший кинотеатр сети находится в ТРЦ «Зеленопарк».

Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части: днём он — самый обычный офисный работник, получающий нагоняи от начальства, а ночью превращается в хакера по имени Нео, и нет места в сети, куда он бы не смог проникнуть. Но однажды всё меняется. Томас узнаёт ужасающую правду о реальности.

Клуб друзей «Зеленоград.ру» и сеть кинотеатров «Синема Парк» дарят участникам клуба 12 бесплатных промокодов для похода на этот или любой другой фильм в течение 2021 года. Для получения промокода необходимо быть участником клуба друзей и заполнить форму на этой странице.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
кинотеатр, клуб друзей, Синема парк
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Кулинария «Брецель» открылась в 12-м микрорайоне Новости
Сделать новогоднюю фотозону в подъездах жилых домов Истории
Магазин «Дикси» в третьем микрорайоне закрывается Новости
«Субботник» по уборке снега организуют в Голубом Новости
Лекция по безопасности для детей от школы ЛизаАлерт — 12 декабря в библиотеке в корпусе 1106 Афиша
В медицинском центре «Литех Зеленоград» открыты новые вакансии Реклама
В каком порядке должны убирать снег во дворах Гид
Сразу десять новых станций метро открыли в Москве Новости
Найденная на стройке в 19-м микрорайоне «мина времён войны» оказалась вовсе не снарядом Новости
Женщина попала под машину рядом с больницей. Она переходила дорогу в неположенном месте, хотя рядом переход Новости
В каких домах Зеленограда будут делать капитальный ремонт и менять лифты в 2022 и 2023 годах Истории
Всероссийские технологические соревнования «Радиофест 2021» прошли в Зеленограде: задания, участники и победители Хайтек
Фура перекрыла Ленинградское шоссе возле Чёрной грязи. Пробка растянулась на семь километров Новости
Магазин-дискаунтер «ПродСкладЪ» открывается в Зеленограде. Идет набор продавцов Реклама
Умерла заслуженный учитель Антонина Корешкова. Она стояла у истоков зеленоградского образования Новости
Сайт недвижимости ЦИАН запретил сдавать жилье «только славянам». Риелтор считает, что запретом писать какие-то слова в рекламе проблему не решить Истории
Почему в 400-м экспрессе редко появляются контролеры? Ответы
Мину времён войны нашли на стройке новых домов в 19-м микрорайоне Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Ночные «Ласточки-экспрессы» пустят между Москвой и Зеленоградом по выходным Новости
«Не умереть — надо уметь». Где в Зеленограде работают группы анонимных алкоголиков и наркоманов Истории
В стоматологическую клинику «Центр функциональной стоматологии» требуется администратор вакансии
Стелу в честь обороны Москвы поставили в Крюково Новости
Начались продажи квартир в будущем зеленоградском микрорайоне ЦИЭ. Теперь он называется «Зелёный парк» Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру