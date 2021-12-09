Культовый научно-фантастический фильм «Матрица. Перевыпуск» возвращается на большие экраны. Впервые фильм 1999 года можно увидеть в формате IMAX. Картина вышла в повторный прокат в кинотеатры «Объединённой сети Синема Парк и Формула Кино». Билеты можно приобрести на сайте. Ближайший кинотеатр сети находится в ТРЦ «Зеленопарк».
Жизнь Томаса Андерсона разделена на две части: днём он — самый обычный офисный работник, получающий нагоняи от начальства, а ночью превращается в хакера по имени Нео, и нет места в сети, куда он бы не смог проникнуть. Но однажды всё меняется. Томас узнаёт ужасающую правду о реальности.
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