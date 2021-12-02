Первый декабрьский концерт — настоящая удача для любителей джаза и инструментальной музыки: 3 декабря в 20:00 в клубе «Кинематограф» выступает квартет Ascorbic Acid!
Совершенно космическая живая музыка, которая заполняет пространство, как густой туман. В качестве ведущих инструментов выступают электроскрипка и саксофон — шаманизм и белая магия, по-другому никак не сказать.
Если описывать знакомыми словами стиль, в котором играют ребята, то это будут progressive-psychedelic rock, acid jazz, fusion. Но вы лучше сами приходите и попробуйте найти подходящие слова, если сможете.
Заранее билеты по цене 300 рублей можно купить онлайн, стоимость билета в день концерта на входе в клуб — 400 рублей.
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» клуб «Кинематограф» дарит 6 пригласительных билетов. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. Утром 3 декабря мы выберем тех, кто получит билеты.