Совершенно космическая живая музыка, которая заполняет пространство, как густой туман. В качестве ведущих инструментов выступают электроскрипка и саксофон — шаманизм и белая магия, по-другому никак не сказать.



Если описывать знакомыми словами стиль, в котором играют ребята, то это будут progressive-psychedelic rock, acid jazz, fusion. Но вы лучше сами приходите и попробуйте найти подходящие слова, если сможете.



Заранее билеты по цене 300 рублей можно купить онлайн, стоимость билета в день концерта на входе в клуб — 400 рублей.