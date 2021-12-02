Концерт jazz-fusion группы Ascorbic Acid — 3 декабря в «Кинематографе». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 3 декабря Клуб "Кинематограф" Возраст 12+

Первый декабрьский концерт — настоящая удача для любителей джаза и инструментальной музыки: 3 декабря в 20:00 в клубе «Кинематограф» выступает квартет Ascorbic Acid!

Совершенно космическая живая музыка, которая заполняет пространство, как густой туман. В качестве ведущих инструментов выступают электроскрипка и саксофон — шаманизм и белая магия, по-другому никак не сказать.

Если описывать знакомыми словами стиль, в котором играют ребята, то это будут progressive-psychedelic rock, acid jazz, fusion. Но вы лучше сами приходите и попробуйте найти подходящие слова, если сможете.

Заранее билеты по цене 300 рублей можно купить онлайн, стоимость билета в день концерта на входе в клуб — 400 рублей.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» клуб «Кинематограф» дарит 6 пригласительных билетов. Для получения билетов на концерт необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. Утром 3 декабря мы выберем тех, кто получит билеты.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
концерты, клуб друзей, Кинематограф
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Квартира 39 с директором на кухне — полувековая история Зеленоградского музея, которая только начинается Истории
«Микрон» начал серийное производство компонентов для силовой электроники по технологии Trench MOSFET Хайтек
400-му автобусу до «Тушинской» добавили еще одну остановку на Кутузовском шоссе. Она будет возле жилого комплекса «Новый Зеленоград» Новости
Концерт jazz-fusion группы Ascorbic Acid — 3 декабря в «Кинематографе». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Сетевой «Магазин постоянных распродаж» появился в 15-м микрорайоне Новости
Две заправки «Лукойл» откроются на М-11 рядом с Шереметьево Новости
Шоу под дождём «Мужчина и женщина» — 23 декабря в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты Афиша
Отель Hilton Garden Inn построят в Зеленограде в 2025 году рядом с площадкой ОЭЗ «Алабушево» Новости
Вывоз мусора для жителей подорожает с января. Теперь эта услуга будет в платежке отдельной строкой Истории
«Пизанская» береза в 4 микрорайоне держится благодаря стулу Жизнь
Скоростные «Ласточки» до Клина теперь будут ходить и по выходным Новости
Автобусы-экспрессы запустили от метро «Ховрино» до Твери. Они едут по М-11 без остановок Новости
Шахматный турнир «Ход конём» — 5 декабря в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Типография «Никсон-Принт». Здесь режут почти все, делают подарочные коробки под заказ и УФ печать на любых материалах Реклама
Светофор начали устанавливать на переходе через Московский проспект возле остановки «Дворец культуры» Новости
«Первоначальный проект искажен, ансамблевое единство нарушено». Почему чиновники отказались признать архитектурный центр Зеленограда объектом культурного наследия Истории
Советский танк, затонувший 80 лет назад, может лежать под землей возле Школьного озера. Его предлагают поднять и сделать музейным экспонатом Истории
Сделать выделенную полосу для автобусов на Солнечной аллее на пересечении со старым мостом Истории
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Реклама
Как готовятся к зиме на платной дороге М-11 Партнерский материал
Открытие гастрономического центра на Крюковской площади перенесли на начало следующего года. Там будут китайские, вьетнамские, индийские кафе, пекарня, винотека и другое Новости
«Выглядело эпично: мужик под машиной, а чуть дальше ДПС». Как водитель сломанной машины напугал несколько десятков человек Жизнь
Школа единоборств «Тигры» приглашает детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ, ММА и самообороны Реклама
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру