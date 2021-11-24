Вас ждет праздничная атмосфера, изысканный ужин, джазовый концерт, лотерея с приятными призами, а центральным событием вечера станет аукцион, лоты для которого предоставили друзья и партнеры фонда «Ника». И самое главное — собранные средства пойдут на помощь животным в приютах. Завершайте этот год добрыми делами!

Билеты можно приобрести в ресторане «Фазенда» на кассе. Предварительная бронь по телефону: 8-495-123-53-87, но с обязательной оплатой до 9 декабря. Количество мест ограничено, поэтому бронируйте заранее!



В билет входит: ужин (приветственный бокал, мини-закуски, салат, горячая закуска, горячее блюдо), джазовый концерт, фотограф, развлекательная программа, детский аниматор. Дополнительный алкоголь, напитки и десерты оплачиваются отдельно.