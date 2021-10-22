Картина о чести, доблести, любви и свободе, которая сделала исполнителя главной роли Рассела Кроу знаменитым на весь мир и принесла ему главную награду американской киноакадемии.

Лучший генерал Римской империи Максимус призван исполнить волю императора и передать власть Сенату, положив конец деспотии. Но в результате придворных интриг, отважный полководец, способный сокрушить в бою любого врага, оказывается предан и приговорён к смерти, а его семья жестоко убита. Чудом избежав смерти, Максимум становится гладиатором. Снискав славу в кровавых поединках, он оказывается в знаменитом римском Колизее, на арене которого он встретится в смертельной схватке со своим заклятым врагом, новым императором Коммодом, захватившим власть в Риме…