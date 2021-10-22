Генерал, ставший рабом. Раб, ставший гладиатором. Гладиатор, бросивший вызов империи. Культовая историческая драма Ридли Скотта, удостоенная пяти премия «Оскар», вышла в повторный прокат в кинотеатры «Объединённой сети Синема Парк и Формула Кино» на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты можно приобрести на сайте. Ближайший кинотеатр сети находится в ТРЦ «Зеленопарк».
Картина о чести, доблести, любви и свободе, которая сделала исполнителя главной роли Рассела Кроу знаменитым на весь мир и принесла ему главную награду американской киноакадемии.
Лучший генерал Римской империи Максимус призван исполнить волю императора и передать власть Сенату, положив конец деспотии. Но в результате придворных интриг, отважный полководец, способный сокрушить в бою любого врага, оказывается предан и приговорён к смерти, а его семья жестоко убита. Чудом избежав смерти, Максимум становится гладиатором. Снискав славу в кровавых поединках, он оказывается в знаменитом римском Колизее, на арене которого он встретится в смертельной схватке со своим заклятым врагом, новым императором Коммодом, захватившим власть в Риме…
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