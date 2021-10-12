«Ведогонь-театр» подготовил специальную программу к открытию — после почти трехлетнего капитального ремонта театр возвращается в родное здание на улице Юности, дом 6. К первой встрече новом здании «Ведогонь-театр» подготовил программу «Вот мы и дома!»

Зритель узнает, как проходила кочевая жизнь театра, будет продемонстрировано новое сценическое оборудование и, конечно, не забудут о самом главном — искусстве и творчестве актеров, соскучившихся по сцене и зрителям. Вас ждет театрализованное представление и презентация новых технических возможностей Большой сцены. Программа вечера, специально подготовленного к открытию театра, станет первым шагом в новый интересный этап жизни.

Программа будет показана всего два раза — 15 и 16 октября. Цена билетов: от 900 до 1500 рублей. Билеты можно купить на сайте театра. Начало в 19:00