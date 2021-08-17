Конкурс детского рисунка

Конкурс «Андреевка — моя малая Родина» проводится с 4 по 27 августа. Возраст участников от 3 до 18 лет. Присылайте на почту soln_maukandr@mosreg.ru фотографию или скан своей работы, а также фамилию, имя и возраст автора. Выполнить работу можно в любом стиле (нарисованной красками, фломастерами, карандашами и т. п.). Итоги будут поведены 28 августа. Победителя ждет приз.