28 августа на территории Андреевки состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню поселения. Весь день — интересная программа на тематических площадках.
Праздник начнется на стадионе «Юность» в 10:00 с фитнес-зарядки, потом турнир по стритболу и футбол. Днем — мастер-классе по сборке и разборке оружия и стрельба из арбалета. Во второй половине дня с 15:00 на территории Дома культуры «Андреевка» — анимация для детей, флешмоб, викторина, парад костюмов «Территория роботов», научное шоу, праздничный концерт и акция «Ночь кино».
Конкурс «Андреевка — моя малая Родина» проводится с 4 по 27 августа. Возраст участников от 3 до 18 лет. Присылайте на почту soln_maukandr@mosreg.ru фотографию или скан своей работы, а также фамилию, имя и возраст автора. Выполнить работу можно в любом стиле (нарисованной красками, фломастерами, карандашами и т. п.). Итоги будут поведены 28 августа. Победителя ждет приз.
Дом культуры «Андреевка» приглашает всех желающих принять участие в параде костюмов «Территория роботов». Придумай свой костюм и приходи на парад 28 августа в Дом культуры (рп Андреевка, улица Староандреевская, 59). Регистрация участников с 15.30. Начало парада в 16.00. Справки по телефону: 8-499-504-29-09