Программа соревнований

Старт: 11 часов.

Место проведения: лесной массив 5 микрорайона, старт и финиш за зданием музыкальной школы, в 200 метрах от автобусной остановки «Музыкальная школа».

Дистанция: 3,5 км.

Зарегистрироваться можно по телефону (лучше писать): 8-903-117-40-85 или по этой ссылке в комментариях к посту. Для регистрации нужно сообщить свои фамилию, имя и номер телефона. Также у участников соревнований не должно быть противопоказаний для занятий спортом.