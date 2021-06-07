Лыжероллерную трассу и памп-трек для велосипедистов начали делать за ЦИЭ. Подробный обзор проекта
Окружное соревнование по спортивному ориентированию пройдет в Зеленограде 12 июня. Поучаствовать могут все желающие, включая родителей с детьми. Нужно зарегистрироваться до 10 июня.
Программа соревнований
Старт: 11 часов.
Место проведения: лесной массив 5 микрорайона, старт и финиш за зданием музыкальной школы, в 200 метрах от автобусной остановки «Музыкальная школа».
Дистанция: 3,5 км.
Зарегистрироваться можно по телефону (лучше писать): 8-903-117-40-85 или по этой ссылке в комментариях к посту. Для регистрации нужно сообщить свои фамилию, имя и номер телефона. Также у участников соревнований не должно быть противопоказаний для занятий спортом.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Это не эксперимент». ЦОДД заранее уверен в успешности новых светофорных секций с «белым человечком» Истории
«Мы надеялись, что будет спрос — не угадали». Как в префектуре объяснили уход торговцев с ярмарки в 3-м микрорайоне Истории
Начала работу контактная группа по контролю за строительством и работой КПО рядом с Поварово. Общественники и жители местных деревень будут «снимать беспокойство» населения Новости
Зарядить телефон, попить воды и другую помощь помощь оказывают зеленоградские библиотеки — взрослым и детям Новости
Часть дворов в 17-м микрорайоне закрыли на замки. Это разделило жителей на два лагеря. Вот как они объясняют свою позицию Истории
От пруда Водокачка до Школьного озера. История старейшего гидротехнического сооружения в Зеленограде Истории
Лужа есть, но чиновники её не видят. Как решать коммунальные проблемы, если они постоянно возникают, но быстро исчезают Гид
Штрафы за неправильный выгул собак ввели в Подмосковье: оставленные фекалии, посещение детских площадок и нападение на человека. Следить за этим будет не полиция, а чиновники Новости
В одном дворе вместо детской площадки оставили пустырь, а в соседнем на благоустройство тратят десятки миллионов. Это вообще нормально? Истории
Что происходит в расселенных домах на Заводской улице. Опечатанные квартиры, невидимая охрана, штаны на верёвке Новости
Как провести каникулы познавательно, весело и безопасно. Три зеленоградских детских клуба работают летом — интересные программы для детей всех возрастов Истории
Концерт Ярослава Сумишевского — 8 июня. Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ «Зеленоград» дарят билеты Новости
Капитальный ремонт башен на Центральном проспекте завершен. Но с «Детским миром» возникли проблемы. А в самих башнях будут устранять недоделки Новости
Гарь, очистные сооружения и химия. Куда пожаловаться на неприятные запахи и почему эта система плохо работает Истории