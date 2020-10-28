Музей Зеленограда (улица Гоголя, дом 11В) приглашает на выставку «Меня древность позвала». Выставка посвящена 70-летию известного зеленоградского археолога Александра Николаевича Неклюдова.

Александр Николаевич принимал активное участие в раскопках стоянки древнего человека эпохи мезолита «Льялово-3». Материалы, найденные во время раскопок, хранятся в фондах музея. Несколько лет он возглавлял археологический кружок, члены которого принимали участие в раскопках.

На выставке представлены фотографии, публикации, материалы, которые были найдены в процессе раскопок. Также на выставке представят экспонаты, относящиеся к гораздо более поздней эпохе, — предметы быта и монеты, найденные археологом в результате разведок в окрестных деревнях.