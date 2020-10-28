Выставка «Меня древность позвала», посвященная юбилею археолога Александра Неклюдова — в музее Зеленограда до 29 ноября 13 октября - 29 ноября Музей Зеленограда

Музей Зеленограда (улица Гоголя, дом 11В) приглашает на выставку «Меня древность позвала». Выставка посвящена 70-летию известного зеленоградского археолога Александра Николаевича Неклюдова.

Александр Николаевич принимал активное участие в раскопках стоянки древнего человека эпохи мезолита «Льялово-3». Материалы, найденные во время раскопок, хранятся в фондах музея. Несколько лет он возглавлял археологический кружок, члены которого принимали участие в раскопках.

На выставке представлены фотографии, публикации, материалы, которые были найдены в процессе раскопок. Также на выставке представят экспонаты, относящиеся к гораздо более поздней эпохе, — предметы быта и монеты, найденные археологом в результате разведок в окрестных деревнях.

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Александр Неклюдов родился 11 августа 1950 года в Красногорском районе Московской области. С детства интересовался историей. Поэтому, окончив техникум советской торговли, поступил на исторический факультет МОПИ им. Крупской. Работал на Центральном московском ипподроме, в Музее Москвы (1971-73), в центральном аппарате КГБ СССР, на предприятиях электронной промышленности Зеленограда. С 1992 по 2013 годы Неклюдов был сотрудником зеленоградского историко-краеведческого музея: проводил раскопки, являясь заведующим отдела археологии и краеведения, руководил археологическим кружком, вел экскурсии. Александр Николаевич — автор около 200 публикаций по археологии, краеведению, нумизматике и фалеристике, член-корреспондент Академии туризма и краеведения, лауреат литературной премии «России верные сыны».

Внимание! Билеты в музей сейчас можно приобрести только онлайн. Чтобы визит в музей был безопасным, соблюдайте дистанцию, используйте средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).

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Метки:
выставка, неклюдов александр николаевич, Музей Зеленограда
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