«Всё самое интересное крутится вокруг него». Ученики и коллеги вспоминают Валерия Клементьева
27 февраля в 19:00 в библиотеке в корпусе 607А, пройдёт вечер памяти Валерия Викторовича Клементьева, поэта, педагога и организатора многих культурных мероприятий в Зеленограде.
За свою жизнь Валерий Викторович вырастил не одно поколение талантливых, думающих детей, развивал и поддерживал интеллектуальное движение, был другом для огромного числа творческих зеленоградцев.
Семья и друзья ждут всех, кто хотел бы провести вечер накануне его дня рождения вместе. 28 февраля Валерию Викторовичу исполнилось бы 57 лет.
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