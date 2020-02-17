27 февраля в 19:00 в библиотеке в корпусе 607А, пройдёт вечер памяти Валерия Викторовича Клементьева, поэта, педагога и организатора многих культурных мероприятий в Зеленограде.

За свою жизнь Валерий Викторович вырастил не одно поколение талантливых, думающих детей, развивал и поддерживал интеллектуальное движение, был другом для огромного числа творческих зеленоградцев.

Семья и друзья ждут всех, кто хотел бы провести вечер накануне его дня рождения вместе. 28 февраля Валерию Викторовичу исполнилось бы 57 лет.