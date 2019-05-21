Елена Гордиенко

Есть люди, без которых жизнь твоя — ты знаешь — пошла бы иначе. Одним из таких меняющих жизни людей был Валерий Викторович Клементьев. Недавно заходила на его страничку в социальной сети: 128 общих друзей. С большинством из них я бы не познакомилась, если бы не «Светоч», а это самый родной и близкий мне круг людей. В школе сказать «Я знаю Валерия Викторовича», «Я занимаюсь в «Светоче» было своеобразным паролем, ибо если ты знаешь Клементьева, в простонародье — ВВ, ты — свой человек. Интересующийся, активный, открытый миру. А что, если у тебя есть хорошие знакомые, но не из объединения? Проще простого: нужно только раз привести его на одно из наших собраний, и человек захочет приходить еще и еще, встречаться с этими светлыми людьми, а прежде всего — с ВВ. Поэтому география «Светоча» не ограничивается Зеленым городом, хотя именно здесь — его сердце.

«Что? Где? Когда?», КВН, журналистика, доброхотское движение, литературное объединение, походы… Выбором Валерия Викторовича было не останавливаться на чем-то одном, а познавать мир различными путями и развиваться, развиваться… Подростки, приходящие на занятия по одному направлению, неизбежно открывали для себя весь мир «Светоча». А этот мир многогранен и крайне увлекателен. Здесь царит творчество.

Почему обычно в летние лагеря едут по 1-2 раза, а в Михайловское возвращаются и на пятый, шестой раз, а некоторые едут туда каждое лето на протяжении 10 лет, пускай на несколько дней всего, только прикоснуться бы к земле поэта, помочь лагерю и пообщаться с ВВ? Валерий Викторович сумел создать тот особый дух и атмосферу, которые хочется испытать вновь и вновь — атмосферу дружбы и взаимопомощи, творчества и приятного труда. Дети с удовольствием готовят, ходят на работу, которую предлагает заповедник, ставят сказки и участвуют в поэтических вечерах, играют в волейбол и настольный теннис, поют песни у костра и узнают биографию Александра Сергеевича во время экскурсий. ВВ не только следил за тем, чтобы в лагере все было хорошо, а сам принимал непосредственное участие в жизни лагеря и во всех его маленьких «безумствах». Дети его обожали. В последнюю ночь он разрешал отрядам встречать рассвет на Савкиной горке и сам вёл туда детей. Он не уставал договариваться о различных экскурсиях за пределами Пушкиногорья, и светочане ездили в Витебск, Полоцк, Опочку, Псков, Новгород… Он — король настольного тенниса и шашек, но при этом помогал начинающим освоить азы игры — да так, что ребенок думал, будто на самом деле выигрывает у мастера, и играл действительно все лучше и лучше, и улыбка не сходила с лица.

А какие он писал стихи! Это же тоже важно: не просто сказать отрядам писать стихи, а самому пойти на речку и начать творить… Так смотрят на него участники лагеря — и вдруг решаются тоже взять тетрадку и попробовать излить свои чувства в стихотворной форме. Или в форме эссе. Или написать смешной рассказ. Просто здесь тебя за это не осмеют или осудят, а, наоборот, оценят и примут к себе. Мы в душе все — романтики, только не у каждого в жизни встречается ВВ, который поможет и ободрит. Который сам по себе является таким примером, что, глядя на него, невозможным казалось просто лежать на диване и ничего не делать. Писать газету, знакомиться с удивительными людьми, брать на себя инициативу и предлагать поездки в те или иные города, театры и киноцентры, участвовать в турнирах интеллектуальных игр, — быть в движении и не стоять на месте, чем не жизненное кредо?

Это счастье, что на моем пути встретился такой человек, как Валерий Викторович Клементьев. И наставник, и — друг. И главный, и — соперник по игре. И организатор, и — первый участник. Просто он не ставил себя выше других, а поднимал на свою высоту окружающих, он не только давал всем нам уроки жизни, но и сам вбирал в себя то, чем делились с ним. Мы вас любим, Валерий Викторович!