В минувшую пятницу прошло прощание с Валерием Викторовичем Клементьевым — учителем, поэтом, прекрасным человеком, который оставил частицу своей души сотнях учеников, в каждом, кто его знал и любил. У каждого из них своя история, как «ВВ» повлиял на их жизнь. Вот лишь некоторые из них.
Дмитрий Смирнов
ВВ первый раз пришел к нам на замену по литературе в 9-м классе, но никто тогда не понял, с кем мы столкнулись. В 10-м я пришел в «Что? Где? Когда?» и понял, что все самое интересное в гимназии крутится вокруг него. Мы сидели в каком-то маленьком кабинете на тренировках по ЧГК до тех пор, пока нас не выгоняла охрана. Ездили вместе на фестивали в Муром, Калугу, Владимир. Вели себя иногда безобразно, а ВВ конечно все знал, но давал нам получить и этот опыт.
Потом гимназия стала меняться и ВВ перешел в Дворец Творчества. Туда, в его кабинет, можно было прийти в любой день: размять мозги или просто поболтать и выпить чаю. Это место на несколько лет стало центром притяжения для меня и много еще кого. Там же я познакомился со своей женой. Смотрю на траекторию жизни и понимаю, что многие и многие ниточки сходятся именно к нему.
Елена Максимченко
Вся моя школьная жизнь поле уроков — это кабинет ВВ и друзья. Мы вместе создавали журнал, были с экскурсиями и ЧГК всюду, слушали Высоцкого и Цоя, смотрели кино, и обсуждали бесконечно всё, что подчас подростку девяностых возможно было обсудить только с ним — понимающим, умным взрослым. Однажды в пору моей учёбы в университете, мы случайно встретились в очереди на четырёхсотом. Он стал спрашивать, что самое интересное сейчас со мной происходит. И увлечённо я говорила своих делах, а он улыбался и слушал. А потом сказал: «А со мной самое хорошее происходит прямо сейчас. Мы давно не виделись и встретились, и это уже счастье». И правда, каждый всегда знал, что он искренне по-настоящему интересуется всем, всем, что с тобой происходит. Он дал столько света, добра и любви, стольким открыл путь к себе, что теперь хочется продолжать дарить это тепло миру.
Ольга Бурля
Человек, который прекрасно умел понимать и чувствовать подростков. Вспоминаю свои 14-17 лет — постоянные смех и шутки ВВ, путешествия, игры «Что? Где? Когда?», книги, фильмы, стихи, тортик в час ночи в Великих Луках и разговоры, разговоры…Сейчас уже я понимаю, что с помощью всех этих разговоров, шуток, задачек, стихов — он нас учил. Учил так многому! И в плане эрудиции, и в плане нашего духовного развития. Но мы не воспринимали это так, для нас это был добрый друг, совершенно на одной волне с нами. Круг его интересов был настолько широк, что надо целую книгу писать, чтобы охватить подробно их все. Я играла в его команде ЧГК и ходила на киноклуб. Это было радостно всегда, интересно, ВВ просто поражал количеством энергии и скоростями своими… А ещё на прощание он всегда нас всех обнимал — такой большой и добрый…Спасибо, Валерий Викторович!
Алексей Петрин
Валерий Викторович — человек, который вручал мне диплом об окончании школы, тренер по «Что? Где? Когда?» и КВН, он познакомил меня с Михайловским. Есть у меня одна история. Когда-то в октябре-ноябре он взял меня на конференцию доброхотов в Пушкинские Горы. Мы поселились в то ли в Тригорском, то ли в Петровском, а другие ребята, археологи, жили в Михайловском. И вот вечером, когда мы возвращались от них к себе домой, шли по тёмной дорожке. Фонарей почти и нет и свет был только от Луны и звезд. Прохладно, даже чуть-чуть морозно. И вот в первый раз, когда я посмотрел на звездное небо, я увидел созвездие Ориона! В первый раз в жизни звезды перестали быть кучкой точек на небе, а стали чем-то осмысленным, понятным. С этого дня я стал изучать созвездия и искать их в ночном небе. Валерий Викторович научил меня смотреть на звезды, во всех смыслах этих слов.
Рамиля Шварц
Это тот человек, который сказал мне в 14 лет: «Рамиля, ты — филолог!» и помог реализовать мою еще не сформировавшуюся тогда мечту. Это человек, которому я давала читать свои подростковые стихи о неразделенной любви, человек, который впервые показал мне Петербург и Михайловское. В нём всё: интеллект, доброта, искренность, тепло, красота и невероятное чувство юмора. Идеальный набор качеств идеального человека. Валерий Викторович научил меня красиво излагать свои мысли на бумаге, а потом устроил работать во Дворец творчества. Я часто навещала его в больницах, приносила книги, а он смеялся и рассказывал забавные истории, он никогда не грустил при мне. Наверно, я не встречала более жизнелюбивого и самоотверженного человека. Знаете, почему-то кажется, что сейчас я ему позвоню и спрошу: «Как дела?» или проеду мимо него на велике, и мы улыбнёмся друг другу. Человека же не может просто так не стать? Валерий Викторович рядом, и он всегда будет радоваться вместе с нами. Думаю, когда случится следующая встреча (а она обязательно случится), мы все очень крепко обнимем ВВ и уже никогда не отпустим. Светлая память светлому человеку!
P. S. Помню в 2011 году мы вместе ехали на поезде, и Валерич пел «Don`t stop me now» Queen. Это было невероятно. И да! Show must go on! Никак иначе!
Анна Седловская
Валерий Викторович дал мне первую работу, помощник журналиста в 15 лет, вдохновив меня на получение образования в этой области несколько лет спустя. Валерий Викторович поверил в меня и научил не бояться быть смешной, открыв спасительный мир самоиронии и юмора, в лицейской команде КВН, которую он тренировал десятилетия. Валерий Викторович делился со мной стихами и хокку, а я — своими первыми скромными эссе. Валерий Викторович готовил меня к поступлению на журфак, был строгим, терпеливым и самым отзывчивым редактором.
Александра Алферова
Работая в жюри ряда окружных конкурсов для детей и молодежи я ближе познакомилась в Валерием Викторовичем. Стоит ли говорить, что он был если не организатором, то, как минимум, разрабатывал вопросы для многих краеведческих и экскурсионных олимпиад, брейн-рингов и многих других интеллектуальных соревнований. К нему обращались, пожалуй, все организации и кураторы подобных конкурсов, и все — абсолютно все — могли рассчитывать на его согласие, помощь и настоящую поддержку, с самыми лучшими результатами организации и, несомненно, всегда объективной и профессиональной оценкой. Насколько эмоционально и (да простят меня коллеги) сумбурно мы подводили бы итоги литературного конкурса, если бы не всегда четкая работа Валерия Викторовича, который абсолютно спокойно и грамотно, без лишних разговоров, но всегда согласуя свое мнение с мнением других и, приходя зачастую к единому со мной и многими членами жюри мнению, расставлял всё на свои места. И всё получалось на уровне, ведь работал не просто профессионал, а человек, который любил свое дело, который уважал в каждом конкурсанте Личность, и который всегда был готов поддержать и помочь, в том числе поддержать и творчество других.
Издавать сборники детских работ, даже ставить тематические спектакли… А какие пронзительные и трогательные стихи он сочинял! И совершенно не понятно, когда при такой постоянной нагрузке, он успевал творить еще и как литератор! Очень много планов и идей было у Валерия Викторовича… Он пытался в короткие, такие быстротечные, 24 часа суток, вместить то, с чем другой не справился бы и за неделю. Причем, ничего не делал для себя, а только для людей — и всё для дела, для радости, для созидания… Он нёс в мир добро… Именно то, чего сейчас так не хватает большинству из нас.
Ксения Карпова
Помню, когда только приехала в Зеленоград, проходила практику — работала с командой КВН, Валерий Викторович был первым человеком, который рассказал мне о городе и читал стихи… свои стихи. Тогда в КВН, удивляло как умело интеллект рождал юмор. А потом мы много работали (ЧГК, «Русский по пятницам», эксперт при проверке «Тотального диктанта»)… Последний раз Валерий Викторович пришёл к нам на «Библионочь» играть в кино-лит-квиз. И играл один! Человек-эпоха! Мы будем невероятно скучать.
Ирина Голощапова
«Знаешь теорию сохранения добра? Добро приумножается добром, чем больше мы сделаем добрых дел, тем мир станет добрее. Даже на зло надо отвечать добром (и только в самом крайнем случае — око за око) Иначе добро превратится в разновидность зла…» © В.В. Клементьев
Карелия в 2007 году — это был мой первый поход в жизни, первые песни у костра. Каждая секунда этой поездки навсегда останется со мной. И каждая секунда знакомства с Валерием Викторовичем. Спасибо вам за доброту, за полные счастья воспоминания. Они останутся в моем сердце, как и ваши слова и стихи.
Елена Гордиенко
Есть люди, без которых жизнь твоя — ты знаешь — пошла бы иначе. Одним из таких меняющих жизни людей был Валерий Викторович Клементьев. Недавно заходила на его страничку в социальной сети: 128 общих друзей. С большинством из них я бы не познакомилась, если бы не «Светоч», а это самый родной и близкий мне круг людей. В школе сказать «Я знаю Валерия Викторовича», «Я занимаюсь в «Светоче» было своеобразным паролем, ибо если ты знаешь Клементьева, в простонародье — ВВ, ты — свой человек. Интересующийся, активный, открытый миру. А что, если у тебя есть хорошие знакомые, но не из объединения? Проще простого: нужно только раз привести его на одно из наших собраний, и человек захочет приходить еще и еще, встречаться с этими светлыми людьми, а прежде всего — с ВВ. Поэтому география «Светоча» не ограничивается Зеленым городом, хотя именно здесь — его сердце.
«Что? Где? Когда?», КВН, журналистика, доброхотское движение, литературное объединение, походы… Выбором Валерия Викторовича было не останавливаться на чем-то одном, а познавать мир различными путями и развиваться, развиваться… Подростки, приходящие на занятия по одному направлению, неизбежно открывали для себя весь мир «Светоча». А этот мир многогранен и крайне увлекателен. Здесь царит творчество.
Почему обычно в летние лагеря едут по 1-2 раза, а в Михайловское возвращаются и на пятый, шестой раз, а некоторые едут туда каждое лето на протяжении 10 лет, пускай на несколько дней всего, только прикоснуться бы к земле поэта, помочь лагерю и пообщаться с ВВ? Валерий Викторович сумел создать тот особый дух и атмосферу, которые хочется испытать вновь и вновь — атмосферу дружбы и взаимопомощи, творчества и приятного труда. Дети с удовольствием готовят, ходят на работу, которую предлагает заповедник, ставят сказки и участвуют в поэтических вечерах, играют в волейбол и настольный теннис, поют песни у костра и узнают биографию Александра Сергеевича во время экскурсий. ВВ не только следил за тем, чтобы в лагере все было хорошо, а сам принимал непосредственное участие в жизни лагеря и во всех его маленьких «безумствах». Дети его обожали. В последнюю ночь он разрешал отрядам встречать рассвет на Савкиной горке и сам вёл туда детей. Он не уставал договариваться о различных экскурсиях за пределами Пушкиногорья, и светочане ездили в Витебск, Полоцк, Опочку, Псков, Новгород… Он — король настольного тенниса и шашек, но при этом помогал начинающим освоить азы игры — да так, что ребенок думал, будто на самом деле выигрывает у мастера, и играл действительно все лучше и лучше, и улыбка не сходила с лица.
А какие он писал стихи! Это же тоже важно: не просто сказать отрядам писать стихи, а самому пойти на речку и начать творить… Так смотрят на него участники лагеря — и вдруг решаются тоже взять тетрадку и попробовать излить свои чувства в стихотворной форме. Или в форме эссе. Или написать смешной рассказ. Просто здесь тебя за это не осмеют или осудят, а, наоборот, оценят и примут к себе. Мы в душе все — романтики, только не у каждого в жизни встречается ВВ, который поможет и ободрит. Который сам по себе является таким примером, что, глядя на него, невозможным казалось просто лежать на диване и ничего не делать. Писать газету, знакомиться с удивительными людьми, брать на себя инициативу и предлагать поездки в те или иные города, театры и киноцентры, участвовать в турнирах интеллектуальных игр, — быть в движении и не стоять на месте, чем не жизненное кредо?
Это счастье, что на моем пути встретился такой человек, как Валерий Викторович Клементьев. И наставник, и — друг. И главный, и — соперник по игре. И организатор, и — первый участник. Просто он не ставил себя выше других, а поднимал на свою высоту окружающих, он не только давал всем нам уроки жизни, но и сам вбирал в себя то, чем делились с ним. Мы вас любим, Валерий Викторович!
Лариса Чухиль
Наша коротенькая семейная поездка в Пушкиногорье подходила к концу, а группа доброхотов во главе с Валерием Викторовичем только приехала на автобусе в Петровское. Погода была дождливая, место для лагеря выделили не очень удачное и у меня щемило сердце пока мы с Соней и Андреем помогали переносить вещи от стоянки автобуса до лагерной стоянки. Я знала, что Валерий Викторович не совсем здоров, ему нужна строгая диета и не подходит палаточная жизнь.
Но лагерь дети и взрослые вполне обжили, от дождя не раскисли. Погода потихоньку наладилась. И я с некоторой завистью читала дневник смены и рассматривала фотографии, вернувшись в Зеленоград, а потом работая в математической школе в Болгарии. Три года назад мы в этой самой математической школе под Китеном как раз и оказались не просто коллегами, но и соседями в домике для преподавателей. И можно было узнать Валерия Викторовича поближе. Он, как ребенок, смеялся над гэгами и мемами, на которые был подписан ВКонтакте. И не стеснялся слез, когда переживал за тяжело болеющего отца, живущего в Подмосковье.
А какие стенгазеты сделали наши математические дети на самых первых спецкурсах по журналистике. Смешные, красивые и очень информативные, тут тебе и день памяти Высоцкого, и природные красоты Болгарии, и математические загадки. А год назад мы вместе работали преподавателями в летних образовательных сменах нашей школы. Валерий Викторович вел курс интеллектуальных игр с совсем малышами, учениками, закончившими 1-2 классы и даже, парочка дошколят среди них была. Я забежала как-то в класс, где Валерий Викторович вел занятие, захватить забытую настольную игру. И очень удивилась, увидев, как малыши увлеченно играют в «Что? Где? Когда?». Серьезно играют. Но в то же время душевно и трогательно. У каждого из нас свой Пушкин и свой Чехов. И Валерий Викторович у каждого из нас свой.
Моя младшая дочь четыре года назад нарисовала Домовенка, эмблему журнала, которую выпускали тогда кружковцы-журналисты под руководством Валерия Викторовича. Соня почти не помнит Валерия Викторовича, но помнит свой рисунок. А значит Валерий Викторович внес свою лепту в воспитание моего ребенка. И я этим очень горжусь.
И в мое воспитание он внес вклад. Несколько лет назад мы были на учительской диспансеризации в 65 поликлинике. Диспансеризация — очень долгий и медленный процесс, мы все устали и даже разговаривать уже не хотелось. Сидим в огромной очереди в кабинет ЭКГ. А рядом сидит дедушка к кардиологу. Валерий Викторович заметил, что дедушке стало плохо. И мы все сразу засуетились, побежали звать врачей и вызывать скорую. Вот так. Валерий Викторович спас человека. А мы Валерия Викторовича не спасли. Не уговорили оставить работу, побольше отдыхать и беречь себя.
Андрей Капранов
Валерий Викторович — Учитель, Педагог с Большой Буквы. Познакомился я с ним в 2003 году, когда руководил клубом «Богатырь» (вернее сказать, первым составом клуба) и несколько лет очень плотно мы вместе работали. Водили вместе детей в походы по Подмосковью (совместные походы ребят из «Богатыря», «Светоча», «М-Клуба»), ездили в Михайловское… Вместе с Сашей Семёновым и Андреем Жаровым…. Сейчас вспоминаю то время и такое ощущение, что это был сон. Очень хороший. Потом жизненные пути у каждого из нас пошли по-своему, но ощущение того, что рядом есть такой замечательный человек, как ВВ (Валерий Викторович, так мы его называли), согревало.
Андрей Андрейкин
Зеленоград осиротел. Прощай, сердечный друг, дорогой Валерий Викторович, здесь, на Земле, будет очень сильно не хватать твоего душевного тепла, мудрых слов, светлого юмора, нескончаемого позитива и энергии, любви, которой хватало на всех ребят и весь мир. Каждая встреча, такая редкая, была глотком счастья.
Дмитрий Транченко
Таких как ВВ, я больше не встречал. К каждому своему ученику он относился как к своему ребенку. Огромный пласт жизни связан с ним. Без преувеличения он формировал в нас самое лучшее.
Елена Мещерякова
«Воспоминания освещают уголки моей памяти…» Слова этой известной песни звучат в моей голове уже больше недели. Дорогой Валерий Викторович ушел от нас. И все, что у нас осталось, — это наши воспоминания.
Я училась в гимназии 1528 всего один, выпускной год 1994/1995. Не успела со всеми перезнакомиться, как Саша Архипцов отвел меня в кабинет Валерия Викторовича. Там уже вовсю шла подготовка ко Дню Учителя. Сочиняли поздравления учителям, с которыми потом, во время праздника, ходили по кабинетам. Примерно в то же время (если память меня не подводит) началась работа над первым номером нашего гимназического журнала «Светоч». И параллельно учебе (надо сказать, весьма и весьма напряженной, поскольку впереди маячили выпускные и вступительные экзамены) у меня незаметно началась еще одна жизнь, полная каких-то радостных событий и знакомств, многие из которых переросли в многолетнюю дружбу. Кабинет Валерия Викторовича тогда находился рядом с кабинетом директора, и Василий Васильевич (тогдашний директор гимназии) часто заходил к нам. Мы (ученики) смущались конечно, но всем было очевидно, с какой теплотой и вниманием Василий Васильевич относится ко всему, что мы делали.
Окончив гимназию и поступив в институты, мы не перестали общаться с Валерием Викторовичем и друг другом. Самые теплые воспоминания как раз относятся к этому, студенческому времени. Поездки на выходных в Середниково, Тверь, Клин, Муром, Калугу, Питер… Отмечания дней рождений, вылазки в музеи, на природу и в гости к кому-нибудь из нас. Помню, как мы все вместе пекли блины (на Масленицу?) и готовили манты.
А однажды Валерий Викторович даже готовил для нас сациви. Отдельно нужно вспомнить наши летние лагеря сначала в Шахматово (1997, 1998), потом в Михайловском (1999). Вот это была школа жизни и преодоление себя! В один из заездов в Шахматово почти все время шел дождь. Вокруг палаток даже копали желоба для отвода дождевой воды. С тех пор я не боюсь дождя.
Каждый год на день рождения Валерия Викторовича 28 февраля мы старались увидеть его и поздравить. Как он радовался нашим даже самым маленьким успехам! Всегда подробно расспрашивал про учебу и работу. Ласково называл первыми «светочатами». Нет, я не верю, что Валерия Викторовича больше нет. Он здесь, рядом с нами. Он так любил жизнь и всех нас, своих учеников. И только надеюсь, что он знал, как сильно мы тоже любим его. Спасибо! Спасибо Вам за все, дорогой Учитель.
Татьяна Яшина
Вы уходите недобрым утром мая.
Так внезапно, неожиданно для нас.
Рвется сердце. Мы ещё не понимаем
Как мы будем жить без Ваших глаз,
Без такой особенной улыбки, —
Мудрой, светлой, бесконечно дорогой.
Как же хрупок человек… А счастье — зыбко.
Время в вечность забирает Вас с собой.
Пусто. Горько. Не могу сдержать я слезы.
Сколько Вы ещё могли б успеть!
Сколько детских душ и сколько взрослых
Вы теплом своим могли б согреть…
Ведь для каждого из нас Вы находили
Слово нужное и правильный совет.
Целый мир Вы нам так щедро подарили —
Мир открытий, знаний, истин и побед.
О своем здоровье забывали,
Жили на высоких скоростях,
Днём работали, почти не отдыхали,
Сотню дел несли Вы на плечах.
Вы уходите? Но мы Вас не отпустим.
Живы Вы для нас в своих стихах.
В каждом дереве, в дожде, в осенней грусти,
Вы — везде и даже с нами в наших снах.
Вы — в Михайловском, в Тригорском и Петровском,
И во многих городах большой страны,
В строчках Пушкина, в Цветаевой, в Островском,
Вы — везде, Вы нам по-прежнему нужны!
Песни под гитару, игры, шутки,
Разговоры летом у костра,
Детства, юности бесценные минутки.
Все о Вас напомнит нам. Горит искра.
Дорогой, любимый наш Учитель!
Мы не будем говорить: «Прощай!»
Вы нам с облаков рукой махните,
И прольётся свет, когда пройдет печаль…
Семья Валерия Викторовича Клементьева сердечно благодарит всех, кто смог быть вместе в этот день и помог организовать прощание. За плечами большая дорога длиною в жизнь. А у его любимых людей — много историй и воспоминаний, которые хотелось бы сохранить. Библиотека в корпусе 1462 ждёт всех вечером 21 июня. Также будет организована онлайн-трансляция этой встречи.
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