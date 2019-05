Рамиля Шварц

Это тот человек, который сказал мне в 14 лет: «Рамиля, ты — филолог!» и помог реализовать мою еще не сформировавшуюся тогда мечту. Это человек, которому я давала читать свои подростковые стихи о неразделенной любви, человек, который впервые показал мне Петербург и Михайловское. В нём всё: интеллект, доброта, искренность, тепло, красота и невероятное чувство юмора. Идеальный набор качеств идеального человека. Валерий Викторович научил меня красиво излагать свои мысли на бумаге, а потом устроил работать во Дворец творчества. Я часто навещала его в больницах, приносила книги, а он смеялся и рассказывал забавные истории, он никогда не грустил при мне. Наверно, я не встречала более жизнелюбивого и самоотверженного человека. Знаете, почему-то кажется, что сейчас я ему позвоню и спрошу: «Как дела?» или проеду мимо него на велике, и мы улыбнёмся друг другу. Человека же не может просто так не стать? Валерий Викторович рядом, и он всегда будет радоваться вместе с нами. Думаю, когда случится следующая встреча (а она обязательно случится), мы все очень крепко обнимем ВВ и уже никогда не отпустим. Светлая память светлому человеку!

P. S. Помню в 2011 году мы вместе ехали на поезде, и Валерич пел «Don`t stop me now» Queen. Это было невероятно. И да! Show must go on! Никак иначе!

Анна Седловская

Валерий Викторович дал мне первую работу, помощник журналиста в 15 лет, вдохновив меня на получение образования в этой области несколько лет спустя. Валерий Викторович поверил в меня и научил не бояться быть смешной, открыв спасительный мир самоиронии и юмора, в лицейской команде КВН, которую он тренировал десятилетия. Валерий Викторович делился со мной стихами и хокку, а я — своими первыми скромными эссе. Валерий Викторович готовил меня к поступлению на журфак, был строгим, терпеливым и самым отзывчивым редактором.

Александра Алферова

Работая в жюри ряда окружных конкурсов для детей и молодежи я ближе познакомилась в Валерием Викторовичем. Стоит ли говорить, что он был если не организатором, то, как минимум, разрабатывал вопросы для многих краеведческих и экскурсионных олимпиад, брейн-рингов и многих других интеллектуальных соревнований. К нему обращались, пожалуй, все организации и кураторы подобных конкурсов, и все — абсолютно все — могли рассчитывать на его согласие, помощь и настоящую поддержку, с самыми лучшими результатами организации и, несомненно, всегда объективной и профессиональной оценкой. Насколько эмоционально и (да простят меня коллеги) сумбурно мы подводили бы итоги литературного конкурса, если бы не всегда четкая работа Валерия Викторовича, который абсолютно спокойно и грамотно, без лишних разговоров, но всегда согласуя свое мнение с мнением других и, приходя зачастую к единому со мной и многими членами жюри мнению, расставлял всё на свои места. И всё получалось на уровне, ведь работал не просто профессионал, а человек, который любил свое дело, который уважал в каждом конкурсанте Личность, и который всегда был готов поддержать и помочь, в том числе поддержать и творчество других.