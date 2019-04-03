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Благотворительный вечер в поддержку Фонда «Ника» 7 апреля 18:00 Клуб "Кинематограф" Возраст 18+

7 апреля в клубе «Кинематограф» пройдет благотворительный вечер в поддержку фонда «Ника». Для всех пришедших — благотворительные блинчики, бесплатный кинопоказ и развлекательная программа. Приходите по участвовать во вкусной благотворительности. Начало 18:00. Вход свободный.

Под опекой Фонда находится порядка 600 собак и кошек. Особое внимание уделяется животным-инвалидам, нуждающимся в особенном уходе и внимании. Все собаки содержатся в специально обустроенных вольерах, оборудованных утепленным будками. Кошки содержатся в отдельном помещении, состоящим из боксов.

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