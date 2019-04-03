7 апреля в клубе «Кинематограф» пройдет благотворительный вечер в поддержку фонда «Ника». Для всех пришедших — благотворительные блинчики, бесплатный кинопоказ и развлекательная программа. Приходите по участвовать во вкусной благотворительности. Начало 18:00. Вход свободный.
Под опекой Фонда находится порядка 600 собак и кошек. Особое внимание уделяется животным-инвалидам, нуждающимся в особенном уходе и внимании. Все собаки содержатся в специально обустроенных вольерах, оборудованных утепленным будками. Кошки содержатся в отдельном помещении, состоящим из боксов.
Группа ВКонтакте
«Мои дети — два самых плохо подстриженных ребенка в городе». Владелица детского салона «Мульти-Чик» Анна Белых о пятилетнем юбилее Истории
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.