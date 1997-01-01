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Лекция «Книгоиздатель Сытин и его имение в Берсеневке» 20 декабря 18:30 Музей Зеленограда Возраст 6+

Лекция «Книгоиздатель Сытин и его имение в Берсеневке», которая пройдет в Музее Зеленограда (улица Гоголя) 20 декабря познакомит с жизнью и деятельностью удивительного человека, крупнейшего русского книгоиздателя, посвятившего себя делу просвещения. Начало в 18.30. Вход свободный.

В истории русского издательского дела не было фигуры более известной и популярной, чем Иван Дмитриевич Сытин.

До Октябрьской революции каждая четвёртая книга, изданная в России, была связана с его именем. За годы издательской деятельности было выпущено более 500 миллионов книг. Цифра внушительная даже по современным меркам.

С 1898 года Иван Сытин владел имением Берсеневка, расположенным на территории Солнечногорского района, примерно в 10 км от Зеленограда.

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