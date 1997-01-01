В истории русского издательского дела не было фигуры более известной и популярной, чем Иван Дмитриевич Сытин.

До Октябрьской революции каждая четвёртая книга, изданная в России, была связана с его именем. За годы издательской деятельности было выпущено более 500 миллионов книг. Цифра внушительная даже по современным меркам.

С 1898 года Иван Сытин владел имением Берсеневка, расположенным на территории Солнечногорского района, примерно в 10 км от Зеленограда.